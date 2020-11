Le gouvernement du Mali et ses partenaires travaillent en synergie pour lutter contre les violences faites aux femmes et filles - abamako.com

Le Ministre de la femme de l’enfant et de la Famille a présidé le Jeudi 26 Novembre 2020, la cérémonie de lancement de la campagne des 16 jours d’activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles au Monument de la paix.



Pour consolider les acquis et préserver l’avenir des générations futures, le Mali a placé la commémoration de la campagne 2020 sous le thème: "investissons dans la lutte contre les violences basées sur le genre pour une participation inclusive au développement et c’est une occasion pour le Ministère de la femme de l’enfant et de la Famille avec ses partenaires de multiplier les efforts en faveur de cette lutte.



Le Mali et ses partenaires se mobilisent pour mettre fin à ce fléau qui n’a que trop duré. Selon le Ministre de la Promotion de la femme, de l’Enfant et de la famille Bouaré Bintou Founè Samaké, "Pour prévenir et donner des réponses adéquates à toutes les formes de violences basées sur le genre, nous devons susciter une plus grande prise de conscience des populations à travers les leaders religieux, les leaders communautaires, les leaders d’opinions, les jeunes, les organisations et associations de la société civile et aussi les partenaires techniques. Les activités tout au long de cette campagne porteront sur l’information et la sensibilisation des communautés, les scolaires et les universitaires sur l’ampleur des violences faites aux femmes et aux filles.



Fsanog/abamako.com