Rencontre entre le Chef de la MINUSMA et le Président de la Cour Constitutionnelle du Mali Publié le vendredi 4 decembre 2020 | MINUSMA

Mahamat Saleh ANNADIF, le Représentant spécial du Secrétaire général de l'ONU a reçu le Président de la Cour Suprême du Mali, Amadou Ousmane TOURE, le 03 Décembre 2020 au Quartier Général de la MINUSMA.

Les réformes institutionnelles, les échéances électorales, la situation des droits de l’homme, les différents processus en cours, tels étaient les sujets abordés ce matin par le Président de la Cour Constitutionnelle du Mali et le Chef de la MINUSMA.



En effet, ce matin Mahamat Saleh ANNADIF, le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU a reçu le Président de la Cour Suprême du Mali, Amadou Ousmane TOURE. La rencontre s’est déroulée au Quartier général de la Mission des Nations Unies au Mali, en présence de Mbaranga GASARABWE, la Représentante spéciale adjointe, Coordonnatrice humanitaire et Coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies, du Directeur de la Division des droits de l’homme et de la protection, Représentant le Haut-Commissaire des droits de l’Homme, Guillaume NGEFA ainsi que de Kacou ASSOUKPE, le Directeur de la Division des Affaires électorales.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA