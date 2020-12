Manuscrits anciens de Tombouctou : lancement de la filière de formation sur les métiers de sauvegarde de cette partie du patrimoine mondial - abamako.com

Le 26 Novembre dernier, l`institut des hautes études et de recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou (IHERI-ABT), a abrité la cérémonie de lancement du projet de création d’une filière de formation sur les manuscrits de Tombouctou. Tweet

Le 26 Novembre dernier, l’institut des hautes études et de recherches islamiques Ahmed Baba de Tombouctou (IHERI-ABT), a abrité la cérémonie de lancement du projet de création d’une filière de formation sur les manuscrits de Tombouctou. Ce projet parrainé par l’UNESCO a été financé par la Norvège à travers le Fond Fiduciaire pour la Paix et la Sécurité au Mali pour un montant de 405 610 dollars, soit plus de 783 millions de FCFA. Exécuté par (IHERI-ABT) en collaboration avec le Centre pour l’Etude des Cultures Manuscrites (CSMC) de l’Université de Hambourg, ce projet envisage la formation de 30 formateurs dans le domaine de l’entretien et la restauration de manuscrits anciens.



La cérémonie présidée par le Gouverneur de Tombouctou a réuni les promoteurs des bibliothèques de manuscrits, les responsables des services déconcentrés de l’éducation en plus des autorités politiques, administratives et locales, du Chef de bureau de la MINUSMA ainsi que d’une délégation venue de Bamako. Figuraient dans la délégation, les conseillers techniques du ministère de l’enseignement Supérieur et de la recherche scientifique, le représentant de l’UNESCO au Mali et la Coordinatrice du Centre de l’Etude des cultures Manuscrites (CSMC) de l’Université de Hambourg.



Ce projet de formation en métiers du livre, d’une durée de deux ans, sera sanctionné par un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT). 30 jeunes dont au moins 10% des filles seront formés. Ce qui contribuera à la valorisation des manuscrits anciens et à l’accès à des opportunités de formation aux jeunes notamment bacheliers du système éducatif arabe. « Tombouctou regorge de manuscrits. Il en est de même pour certaines parties du Mali. Cette initiative va non seulement faire connaitre les manuscrits aux citoyens, mais aussi faire rayonner le Mali dans le monde. En y faisant recours, nous allons certainement avoir quelque chose pour éradiquer la pandémie de Covid-19 qui ravage le monde » a soutenu Salem Ould ELHADJ, écrivain- chercheur.



Renforcer la cohésion sociale à travers le patrimoine culturel



Les manuscrits de Tombouctou forment un ensemble de plusieurs centaines de milliers de documents dont les plus anciens remontent au 13ème siècle. Ils rassemblent aussi bien des traités savants que des textes religieux ou des documents commerciaux et sont rédigés en arabe ou dans une version africanisée de l’alphabet arabe. Face à la menace des groupes extrémistes qui ont occupé la ville en 2012, une grande partie de ces manuscrits ont été exfiltrés à Bamako. « Ce projet contribuera à la création des conditions favorables au retour des manuscrits à Tombouctou, permettre une connaissance de leurs contenus pour remettre en place le rôle de la culture et des valeurs traditionnelles qui ont assuré la tolérance dans cette ville depuis plusieurs siècles » a souligné Riccardo Maia, Chef de bureau MINUSMA/Tombouctou.



Ce programme vient s’ajouter aux actions conjointes déjà entamées par l’UNESCO et la MINUSMA dans le cadre du Programme de Réhabilitation du Patrimoine culturel et la sauvegarde des manuscrits anciens, qui a permis la reconstruction des mausolées, la réhabilitation de six bibliothèques des manuscrits anciens dont trois intégralement financés par la MINUSMA. « Je suis heureux de constater que nos efforts communs avec le Gouvernement malien, la MINUSMA et d’autres partenaires ont démontré que sauvegarder les manuscrits au Mali, mais aussi ailleurs, participe à la création des conditions favorables à la paix, au dialogue et à l’autonomisation des jeunes » a déclaré Edmond MOUKALA, Représentant de l’UNESCO au Mali.



L’UNESCO et la MINUSMA sont accompagnés dans leur dynamique par le Centre pour l’Etude des Cultures Manuscrites (CSMC) basé à Hambourg, en Allemagne. Celui-ci est engagé au Mali depuis 2013, après les événements qui ont mis en péril le patrimoine culturel du Mali et intervient dans la recherche sur les manuscrits, la formation et le patrimoine culturel. « Nos efforts aux cotés de nos illustres partenaires est de faire des collections du patrimoine culturel un patrimoine vivant dans la vie des citoyens maliens » a déclaré Maria Luisa RUSSO, Coordinatrice (CSMC) de l’Université de Hambourg.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA