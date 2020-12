Lutte contre la Covid-19 : La fondation Orange Mali offre des kits de protection au ministère de la santé et du développement social - abamako.com

Après une première donation de kits de protection contre la Covid-19 d’une valeur de 300 millions de FCFA plus 100 millions de Francs CFA de crédit téléphonique pour les agents chargés de la lutte contre la Covid-19, dans le but de faciliter la coordination et les liaisons sur le terrain du personnel sanitaire, la fondation Orange Mali vient de bénéficier de l’appui de la fondation Orange Groupe pour un don de matériels et d’équipements à hauteur de près de 80 000 000 FCFA. Ce don de kits de protection a été remis au ministère de la santé et du développement social à travers l’intermédiaire du secrétaire général de ce département, Dr. Mama Coumaré, en présence de l’administratrice générale de la fondation Orange Mali, Mme Coulibaly Awa Diallo. C’était le mardi 8 décembre 2020 dans l’enceinte de l’Usine malienne de produits pharmaceutiques (UMPP).



Ce don qui s’élève à près de 80 000 000 FCFA comprend des gans (norme CE), des gels, des masques, des blouses de protection médicales, des combinaisons de protection, des lunettes de protection et des thermomètres pistolets. Après la réception de ce don des mains de l’administratrice générale de la fondation Orange Mali, le secrétaire général du département de la santé, Dr. Mama Coumaré, a remercié la fondation Orange Mali pour avoir, dit-il, tenu son engagement. « Aujourd’hui le Mali compte 5290 cas avec plus de 165 décès. Notre pays, à l’instar des autres pays du monde, fait face a une seconde vague. Ce geste de solidarité vient à point nommé. Il va permettre au gouvernement du Mali de faire face à cette pandémie.», a-t-il signalé.



Pour Dr. Coumaré, il est urgent que tout le monde se donne la main pour combattre cette maladie. L’assurance a été donnée par sa personne aux uns et aux autres quant à l’usage à bon escient de ce don. « Cet important don ira exclusivement aux structures chargées de la surveillance, de la prise en charge pour pouvoir assurer la sécurité non seulement des prestataires, mais aussi des usagers », a-t-il expliqué.



S’acquittant ainsi de sa responsabilité sociale d’entreprise, l’administratrice générale de la fondation Orange Mali, Mme Coulibaly Awa Diallo, confirme que depuis la création de la fondation en 2006, son objectif reste toujours de venir en aide à notre environnement immédiat. « Du mois de mars à aujourd’hui, il y a eu plusieurs actions de la fondation Orange Mali. Il y a eu 300 millions de FCFA d’achat de matériels de protection. On a donné 100 millions de FCFA de crédit de communication aux différents agents sanitaires. Il reste encore un peu de crédit qu’on va mettre à la disposition du ministère pour que le travail puisse se faire », a-t-elle rassuré.



Notons que du 24 mars 2020 à nos jours, Orange a mis à la disposition de l’Etat du Mali, un soutien en moyens humain, technique, logistique et financier, d’une valeur totale de plus d’un milliards de Francs CFA.



Sidiki Adama Dembélé