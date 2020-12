Tournoi international de football du peuple senoufo de la RCI du Mali et du Burkina Faso - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Tournoi international de football du peuple senoufo de la RCI du Mali et du Burkina Faso Publié le mardi 29 decembre 2020 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Tournoi international de football du peuple senoufo

M’bengué (Nord Côte d`Ivoire)- Coopération transfrontalière : Tournoi international de football du peuple senoufo avec les villes de Sikasso (Mali) et Banfora (Burkina Faso), présentation de l’équipe de football ‘’Olympique Club de M’bengué (O.M) Tweet

La ville de M’bengué (Nord Cote d’Ivoire) dans le cadre de la Coopération transfrontalière a organisé un Tournoi international de football du peuple senoufo regroupant les villes de Sikasso (Mali), Banfora (Burkina Faso), et l’équipe de football ‘’Olympique Club de M’bengué’’ (O.M)



Coulibay Zewo Abodul Kader président de l’Olympique club de M’bengué (O.M) ville située au Nord de la Côte d’Ivoire à la frontière avec le Mali à quelques encablures de la sous-préfecture de Misseni (région de Sikasso) a annoncé le 20 décembre 2020 à la salle de réunion ‘’du foyer des jeunes’’ l’organisation dans le mois de Février 2021 au stade ‘’Coulibaly N’golo Fatogoma’’ (doyen des cadres de M’bengué , actuel président de la bonne gouvernance) du tournoi international de football du peuple senoufo. Un tournoi international qui regroupe les équipes de football des jeunes de 17 ans des régions du poro, tchologo, bagoué, les régions de Sikasso(Mali) et Banfora (Burkina Faso). Il a fait cette annonce au cours de la cérémonie relative à la présentation aux autorités et aux populations de l’équipe de football du département dénommée ‘’Olympique club de M’bengué’’ (O.M).



Selon le président Coulibaly Zewo « le football étant un facteur de cohésion sociale, de rapprochements des populations et de raffermissement des liens entre les peuples ‘’l’ Olympique Club de M’bengué’’ affiliée à la fédération internationale de football (F.I F) entend à travers le sport notamment le football faire de la ville de M’bengué une plate tournante du ballon rond avec les populations des régions du Nord ivoirien et leurs frères des régions de Sikasso au Mali et de Banfora au Burkina Faso. Des peuples selon lui qui partagent et ont en commun les mêmes cultures, les activités socio-économiques… Outre cette annonce, le président de l’olympique club de M’bengué a également présenté au public le centre de formation pour jeunes académiciens et du matériel sportifs dont le club s’est doté. La veille (19 dec), un match amical s’est disputé au stade Coulibaly N’golo Fatogoma entre l’Olympique Club de M’bengué et la jeunesse football club de Korhogo.



Le représentant du préfet s’est réjoui de la présence d’un club d’envergure nationale dans le département a déclaré la disponibilité de l’administration a accompagné le développement et le bien des populations. A sa suite le 3e adjoint au maire de la commune de M’bengué Coulibaly Ali Kader s’est félicité d’une telle initiative dans sa commune avant de rassurer au nom de l’ensemble du conseil municipal les dirigeants de l’O.M) « qu’ils trouveront toujours une oreille attentive ». Idem pour les chefs coutumiers et guides religieux. Ils ont oint de bénédictions la nouvelle venue du football ivoirien dans le département de M’bengué et du tournoi international de football du peuple senoufo pour février 2021.



Aly OUATTARA