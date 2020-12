Tengrela-Nigouni Poste de police frontière du Mali: le président du conseil régional de la bagoué fait don de chaises et de bâches en attendant l’inauguration de la route internationale Nigouni-Bamako… - abamako.com

Tengrela-Nigouni Poste de police frontière du Mali: le président du conseil régional de la bagoué fait don de chaises et de bâches en attendant l'inauguration de la route internationale Nigouni-Bamako… Publié le mercredi 30 decembre 2020

Tengrela-Nigouni Poste de police frontière du Mali: le président du conseil régional de la bagoué fait don de chaises, de bâches... en attendant l'inauguration de la route internationale Nigouni-Bamako…

Siama BAMBA, Président du conseil régional de la Région de la Bagoué, (région du nord ivoirien, frontière au Mali) et président de l’union transfrontalière des collectivités territoriales de l’espace Sikasso-Korhogo-Bobo-dioulasso (U.T.C.T.E S.K.Bo) accompagné d’une forte délégation a fait des dons au poste de la Police frontalière de Nigouni avec le Mali du côté de la sous-préfecture Kadiana (35 kilomètres) et 90 kilomètres du cercle de Kolondièba. Situé à 337 km de Bamako et 136 km de Boundiali, le chef-lieu de région de la bagoué. Ce en attendant l’inauguration officielle de la route internationale par les deux pays Nigouni (Côte d’Ivoire-Bamako (Mali).



Des dons qui sont composés entre autres des bâches, des chaises pour le confort des agents de l’état en fonction dans cette partie ivoirienne qui est l’entrée principale sur les territoires du Mali et de la Côte d’Ivoire… également un confort pour les usagers de cette route internationale. Puis d’une dotation en carburant pour leur mobilité. « Le Président Siama est venu honorer la promesse faite à cette section importante de la Police dans la Région » a révélé une source sécuritaire..



Le Lieutenant de Police LATH, Chef de poste et ses collaborateurs dont un point focal de l’Institut d’hygiène pour les questions de vaccination ont réservé un accueillement chaleureux à leurs hôtes sur l’esplanade des locaux des bureaux frontières. Il a exprimé des mots de gratitude, des remerciements au donateur avant d’égrener un chapelet de préoccupations visant l’amélioration de leurs conditions de travail. Ce sont notamment: La matérialisation de la frontière par l’approvisionnement d’un groupe électrogène en carburant en attendant la connexion au réseau électrique, le revêtement en peinture du bâtiment et le règlement du problème d’étanchéité, la construction d’une clôture pour sécuriser les infrastructures et les hommes trop exposés. L’accès difficile aux réseaux de téléphonie mobile dans une zone où la communication reste une question fondamentale, la mobilité des agents en moto-cross, malgré les efforts consentis par le Gouvernement… « La zone frontalière est très poreuse et la pluralité des voies de contournement de l’entrée légale oblige à une plus grande mobilité des forces de défense sur la bande frontalière pour contrer les indélicats voyageurs et les contrebandiers » a conclu le Lieutenant LATH.



Le donateur a en retour rassuré les agents de la police frontalière et toutes les structures étatiques ivoiriennes en service au poste frontière de Nigouni de transmettre aux autorités, à la hiérarchie des structures compétentes les questions ne relevant pas de son ressort. Tout en joignant l’acte à la parole, Siama Bamba a remis au Lieutenant LATH des appuis en approvisionnement de centaines de litres de carburant. Il a ensuite immédiatement instruit le directeur général ( D.G) du conseil régional de faire venir la Direction Technique à Nigouni afin évaluer les couts de revêtement de la peinture des bâtiments abritant les services de la police frontière, de l’Institut d’hygiène pour les questions de vaccination…



Pour Sory Diabaté usager du transport international de marchandises du port de San Pedro en Côte d’Ivoire à Bamako au Mali « les usagers des camions de transports de marchandises pourront trouver à travers ce don un oasis pour se reposer , le temps de remplir les formalités administratives relatives à la traversée des frontières ». Soulignons que la délégation du président du conseil régional de la bagoué était composée de l’Honorable KONE Dognon, Député de la circonscription de Boundiali-Ganaoni, Monsieur Locéni CAMARA, Directeur Général de l’Administration du Conseil régional, d’autres collaborateurs, des associations de jeunesses, de femmes et d’opérateurs économiques.



Cette cérémonie de remise de dons s’est terminée par une visite de terrain qui a permis à la délégation ivoirienne de fouler le sol malien, juste à quelques jets de pierres et d’encourager les forces policières de frontière pour leur engagement à la sécurisation du territoire national ivoirien.



Avis aux opérateurs économiques, aux routiers, transporteurs de passagers… de réchauffer leurs moteurs et rechanger la pneumatique en attendant la réouverture des frontières terrestres fermées à cause du Covid-19 pour rallier Abidjan-Bamako-Abidjan-le port de San Pedro, uniquement sur du bitume.



Aly OUATTARA