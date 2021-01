Mali : Ibrahim Boubacar Keïta et son épouse guéris du Covid-19 - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Santé Article Santé Mali : Ibrahim Boubacar Keïta et son épouse guéris du Covid-19 Publié le mercredi 6 janvier 2021 | Jeune Afrique

© aBamako.com par A S

Cérémonie d`Investiture du président de la république

Bamako, le 4 septembre 2018 Le président réélu du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, a été investi à Bamako pour un second mandat au palais de la culture Tweet

L’ex-président malien IBK et son épouse, Aminata Keïta Maïga, ont contracté le coronavirus durant les fêtes de fin d’année.



L’ancien couple présidentiel a été testé positif au Covid-19 aux alentours du 20 décembre. Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) et Aminata Keïta Maïga sont restés asymptomatiques durant toute la période d’infection et n’ont connu aucune complication médicale.



Conseillés par Alp