Mali: ce que l'on sait de l'attaque du village de Bounti Publié le jeudi 7 janvier 2021 | RFI

Au Mali, la situation est toujours confuse suite aux événements survenus dimanche à Bounti, village du Gourma malien. Est-ce lié à une frappe française, à une opération de l’armée malienne, les victimes sont-elles des civils ? Ce mercredi, Médecins sans frontières a apporté des précisions sur la prise en charge de blessés.



Dans son communiqué, Médecins sans frontières évoque la prise en charge de huit blessés dans son centre de santé de Douentza. À des villageois venus lundi demander de l’aide, l’ONG a prêté deux véhicules pour ramener ces blessés des villages de Bounti et Kikara.



Ces huit hommes souffrent de blessures par balles, mais aussi de lésions dues à des explosions, brûlures et éclats de métal. Les plus sévèrement touchées ont ensuite été transférées vers Sévaré. Des témoignages recueillis par l’AFP évoquent une attaque menée par un hélicoptère alors que les habitants étaient réunis pour célébrer un mariage.