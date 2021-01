La RSSG ANNADIF adresse ses condoléances à la famille de l’ancien Premier ministre malien Modibo Keita - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La RSSG ANNADIF adresse ses condoléances à la famille de l’ancien Premier ministre malien Modibo Keita Publié le jeudi 7 janvier 2021 | Le Pays

© aBamako.com par Momo

Ouverture de la Conférence d’entente nationale

Bamako, le 27 mars 2017 le président IBK préside la Conférence d’entente nationale au palais de la culture Tweet

Selon Annadif, c’est le « Mali et l’Afrique »qui viennent de perdre un « grand serviteur de l’État à l’expertise avérée ». Il a adressé ses condoléances les plus fraternelles à sa famille, à ses nombreux amis et à tous ses compatriotes et a prié Dieu de l’accueillir dans son paradis.

Mali : financement d’un tout autre nouveau barrage dans la région de KIDAL par la MINUSMA



Lancement du projet de construction du barrage souterrain de retenu d’eau a IKLAHINE dans la région de KIDAL, le 28 décembre 2020. Cette initiative est portée par la section de la réforme du secteur, de la sécurité, du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion (RSS / DDR), de la mission de l’ONU, avec l’appui du ROYAUME- UNI. Pour contribuer à améliorer l’accès des habitants de cette localité et de ses environs à l’eau potable, ce projet a été initié. Il «va engendrer d’énormes retombées pour l’économie locale, mais va aussi permettre à trente personnes de travailler sur le chantier pendant six mois », déclare le maire de la commune urbaine de GAO, M. Arbacane Ag Rousmane. Il a aussi exhorté les autorités locales, à faciliter la bonne mise en œuvre de cet ouvrage d’une grande importance pour la commune de Iklahine et ses environs. Il faut rappeler qu’en 2018 la division RSS/DDR de la MINUSMA avait réalisé un forage dans la même zone.



San: une vingtaine de jeunes outillés sur la promotion de la culture du riz de qualité et d’une manière durable



Le dimanche 03 janvier 2021, une vingtaine de jeunes exploitants agricoles ont vu leur capacité renforcer dans le cercle de San. L’objectif de cette formation financée par l’ONG RIKOLTO en partenariat avec la coopérative des riziculteurs de la plaine de San ouest (CORPASO), était de promouvoir la culture du riz de qualité et d’une manière durable



Les obsèques de l’ancien Premier ministre prévus pour ce jeudi



L’ancien Premier ministre Modibo Keïta est décédé le 2 janvier 2021, à l’âge de 78 ans au Maroc. Modibo Keita a été Premier ministre à deux reprises (entre mars et juin 2002 et de janvier 2015 à avril 2017). Dans la nuit du dimanche au lundi 04 janvier 2021 est arrivée sa dépouille à Bamako. Les obsèques de l’ancien Premier ministre Modibo Keïta auront lieu ce jeudi 7 janvier 2021 dans l’après-midi à Bamako. L’information a été confirmée par des proches de la famille de l’illustre disparu.



284 décès, 5070 guérisons sur 7349 cas de Covid-19 enregistrés au Mali



Au Mali , 284 personnes sont décédées suite à la Covid-19, 5070 guérisons sur un total de 7349 cas enregistrés avec les 89 nouvelles contaminations enregistrées mardi dernier par L’Institut de santé publique (ISP) dans les régions de Koulikoro, Sikasso, Gao et le district de Bamako. Les services sanitaires précisent par ailleurs que 2793 cascontacts font l’objet d’un suivi quotidien et invitent la population à la quiétude et au respect des mesures préventives.



Mali : réalisation de plusieurs infrastructures dans les villages du cercle de Yorosso



Dans les communes de Yorosso, le village de Koury et Menamba vont bientôt bénéficier de la réalisation de maternités, de points d’eau, de salles de classes, ainsi que de la clôture des établissements. Ce projet vise à prendre en compte les besoins prioritaires des villageois en matière de santé, d’éducation et d’hydrauliques. Il faut noter que ce projet a été financé par la banque mondiale.



Sikasso : le mécontentement des élèves par rapport au report de l’ouverture des classes



De nombreux élèves ont montré leur mécontentement face au report de l’ouverture des classes qui était initialement prévu ce mardi 5 janvier 2021. Ils regrettent que la rentrée soit repoussée alors que les autorités ont interrompu leurs activités de vacances. Il faut noter qu’en raison de la pandémie mortelle du covid-19, les autorités du pays ont décidé de reporter la rentrée scolaire et universitaire au 25 janvier prochain.



Koutiala : l’augmentation du prix du citron dénoncé par les habitants



Les populations dénoncent depuis quelques jours l’augmentation du prix du citron. L’unité est cédée aujourd’hui entre 25 et 50 F CFA, contre 05 et 10 FCFA il y a environ 03 mois. Cette hausse de prix s’explique par la rareté de l’agrume sur le marché, affirme certains commerçant. Le peu restant est exporté vers d’autre grande ville comme Bamako ou vers des pays voisins



Douentza : l’armée française annonce avoir tué plusieurs dizaines de jihadistes à Bounti



Mardi dernier dans le centre du Mali, l’armée française a annoncé avoir mené une frappe aérienne tuant plusieurs dizaines de jihadistes. 48 heures après le bombardement de la localité de Bounti, cercle de Douentza par un hélicoptère non identifié, selon les habitants, cette information est parvenue. Selon l’État-major français, cette frappe a été menée, près du village de Bounti suite à une opération de renseignement de plusieurs jours et il n’y a eu aucune intervention d’hélicoptère. Mais elle a plutôt été menée par une patouille d’avions de chasse. « Cette frappe a engendré la mort de plusieurs jihadistes et on dément avoir tué des civils qui participaient à un mariage », a indiqué l’armée française. Selon des sources locales, 18 civils avaient trouvé la mort, plusieurs autres ont été blessés dans ce bombardement par un hélicoptère non identifié et évacué. Les blessés ont été évacués pour des soins àDouentza.



Rassemblées par la Rédaction