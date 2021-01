Mise en oeuvre de la transition malienne: L’équipe de supervision de la CEDEAO conduite par Goodluck Johnatan attendue à Bamako aujourd’hui - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mise en oeuvre de la transition malienne: L’équipe de supervision de la CEDEAO conduite par Goodluck Johnatan attendue à Bamako aujourd’hui Publié le lundi 11 janvier 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A S

Conférence de presse de la mission de la CEDEAO

Bamako, le 25 septembre 2020 la délégation de la CEDEAO a tenu une conférence de presse à l`hôtel SALAM Tweet

Le Médiateur de la CEDEAO au Mali, l’ancien Président Nigérian Goodluck EBELE JOHNATAN et Mme Shirley Ayorkor Botchway, Ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Présidente du Conseil des Ministre de la CEDEAO en plus du Président de la Commission de la CEDEAO, M. Kassi BROU sont attendus à Bamako ce lundi 11 janvier 2021 pour une visite de 48 heures. La présente mission s’inscrit dans le cadre du suivi des décisions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO sur le Mali.



Il ressort du communiqué de la CEDEAO sur cette visite que le Médiateur rencontrera au cours de son séjour, les autorités de la transition à commencer par le Chef de l’Etat M.BAH, N’DAW. La délégation rencontrera aussi le Président du Conseil National de Transition, Colonel MalicK DIAW ainsi que le Vice-président de la Transition , le colonel Assimi GOITA sans oublier le premier ministre M. Moctar Ouane. Il aura aussi une séance de travail avec la CENI, la DGE et avec la classe politique et la société civile. ‘’La délégation du médiateur aura des échanges avec les partenaires techniques et financiers du Mali autour du renforcement du Cadre d’appui à la transition au Mali’’ , informe la CEDEAO dans son communiqué. À noter que cette visite intervient après celle de Mme Finda Koroma, Vice-présidente de la Commission de la Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Quelques jours après la mise en place du Gouvernement elle avait effectué une visite dans le pays pour donner l’assurance de l’engagement de la CEDEAO à (…)





Mahamane TOURÉ –

NOUVEL HORIZON