Les autorités de la transition dotent l'armée malienne d'un hélicoptère de combat Mi-35
Publié le mercredi 13 janvier 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Cérémonie de remise officielle et de présentation des aéronefs acquis dans le cadre de la LOPM

Bamako, le 04 octobre 2017 à la base aérienne de Sénou. Le Président de la République a, en compagnie de son ministre de la défense, réceptionné deux avions de transport de troupes et deux hélicoptères de combat qui s`inscrivent dans le cadre de la Loi d`Orientation et de Programmation Militaire (LOPM) 2015-2019. Tweet

La réception d’un hélicoptère de chasse Mi-35 de marque russe au profit des FAMas est un geste des plus hautes autorités de la transition qui vise à renforcer la capacité opérationnelle de l’armée malienne. L’appareil a été officiellement remis par le vice président de la transition en présence de plusieurs membres du gouvernement.



La montée en puissance de l’armée malienne promise par les plus hautes autorités de la transition est amorcée. L’acquisition de cet appareil Mi-35 de marque russe en est une parfaite illustration. Cet appareil de combat multifonctions ainsi remis par le vice président de la transition, le Colonel Assimi Goita le mardi 12 Janvier 2021, est monté d’un système de vision nocturne avec une vitesse de 310 km/heure. Selon le colonel Sadio Camara, ministre de la Défense et des anciens Combattants, "les forces armées maliennes sont particulièrement fières de recevoir cet nouvel hélicoptère de combat de type MI-35 acquis auprès du partenaire russe est entièrement financé sur le budget national. Cette machine symbole de puissance et de précision s’inscrit dans la continuité de la montée en puissance de notre armée et vient s’ajouter à une flotte en constate augmentation.



Cet hélicoptère permettra naturellement de faire face promptement à la recrudescence des attaques terroristes auxquelles notre pays est confronté depuis quelles années. Selon le chef d’Etat Major de l’armée de l’air, le colonel Alou Boï Diarra, l’immensité de notre territoire, les multiples entraves aux mouvements, la nature des menaces qui pèsent sur nos forces et sur nos populations font de la troisième dimension particulièrement de l’outil aérien de capacités indispensables pour l’efficacité de nos opérations.



Fsanogo/abamako.com