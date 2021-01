Mali : Malick Diaw, le président du CNT soutient la présence française - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Mali : Malick Diaw, le président du CNT soutient la présence française Publié le lundi 18 janvier 2021 | Le Républicain

© aBamako.com par DR

Cérémonie de mise en place du Conseil National de la Transition (CNT)

Bamako, le 05 décembre 2020. Le Conseil National de la Transition, l`organe législatif de la transition en cours au Mali a été officiellement mise en place au CICB à l`issue d`une cérémonie marquée par l`élection de son président en la personne du colonel Malick DIAW, le numéro 2 de l`ex CNSP. Tweet

Dans un communiqué de presse rendu public, le 15 janvier 2021, le Président du Conseil National de Transition (CNT), Malick Diaw, indique qu’il a le regret de constater que, depuis quelques jours, des déclarations émanant de certains mouvements et regroupements, au sein desquels militent quelques membres du CNT, tendent à décrier la présence militaire française au Mali. Au moment où notre pays aspire profondément à la paix et à la stabilité, le Président du Conseil National de Transition informe l'opinion nationale et internationale que lesdites déclarations n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs.



Il tient à réaffirmer le soutien et la disponibilité du CNT à l'endroit de tous les partenaires qui œuvrent aux côtés du Mali dans la lutte antiterroriste, sous toutes ses formes. Le Président du Conseil National de Transition a invité l'ensemble des membres du CNT à se focaliser exclusivement sur la mission qui leur est dévolue dans le cadre de la transition en cours au Mali et d'observer strictement les dispositions de l'article 92 du Règlement intérieur interdisant d'user de leur titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de leur mandat.