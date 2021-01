Huit ans après, la France toujours en guerre au Mali : troupes françaises hors d’Afrique ! - abamako.com

Huit ans après, la France toujours en guerre au Mali : troupes françaises hors d'Afrique ! Publié le mardi 19 janvier 2021 | Revolution Permanente

© Autre presse par DR

Soldats maliens en patrouille. Les forces de sécurité -armée, police, gendarmerie- sont également conviées aux discussions.

À un an du « sommet de Pau », où Macron décidait l’envoi de 600 hommes supplémentaires, principalement vers le Mali, pour étayer la force « Barkhane » présente au Sahel, le constat est sans appel : la situation s’enlise et devient de plus en plus instable. Au Mali comme dans toute l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, la présence impérialiste française, sous couvert de lutte contre le terrorisme, est responsable et aggrave les souffrances endurées par les populations.



Barkhane : vaste opération de sécurisation du pillage impérialiste des ressources du Sahel



Noyés sous la rhétorique désormais classique de la « lutte contre le terrorisme » et la pompe des hommages politiques rendus par le gouvernement aux soldats morts en opération, les intérêts économiques et géostratégiques de l’impérialisme français n’en demeurent pas moins très visibles. La menace qu’a fait peser, sur les intérêts du capitalisme français, l’avancée des djihadistes du MUJAO, de l’Ansar Dine et d’AQMI au Nord-Mali en 2013, a été l’élément déclencheur des deux vastes opérations militaires (Serval puis Barkhane) qui durent depuis.