Kidal : la MINUSMA appuie le renforcement des capacités des représentants de l’Etat et des élus de la région - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Kidal : la MINUSMA appuie le renforcement des capacités des représentants de l’Etat et des élus de la région Publié le jeudi 21 janvier 2021 | MINUSMA

© Autre presse par DR

La MINUSMA appuie le renforcement des capacités des représentants de l’Etat et des élus de la région

Le gouvernorat de Kidal a abrité, du 14 au 18 janvier 2021, un atelier de renforcement des capacités des représentants de l’Etat, des élus locaux, des membres de l’Autorité intérimaire et du Collège transitoire de la région de Kidal. Tweet

Le gouvernorat de Kidal a abrité, du 14 au 18 janvier dernier, un atelier de renforcement des capacités des représentants de l’Etat, des élus locaux, des membres de l’Autorité intérimaire et du Collège transitoire de la région de Kidal. Financée par la Division des Affaires Civiles (DAC) de la MINUSMA, cette session a été organisée par l’ONG locale ASSADDEC, sous la supervision de la Direction générale des collectivités territoriales (DGCT).



Cet atelier a pour objectif initial l’adaptation aux nouveaux instruments de planification et de programmation de développement socio-économique et culturel au niveau local. Il a rassemblé 65 participants. Durant cinq jours, les représentants de l’Etat (préfets, préfets-adjoints et sous-préfets), les élus locaux, les membres de l’Autorité intérimaire et du Collège transitoire, ont pu s’approprier le nouveau guide du Plan de développement, économique social et culturel (PDESC) dans la planification du développement local. Les formateurs ont mis un accent particulier sur le maintien de la confiance entre les représentants de l’Etat, les élus locaux des collectivités territoriales et les membres des autorités intérimaires et des collèges transitoires.



Fodé Malick SISSOKO, Gouverneur de la région de Kidal, a salué la pertinence de cet atelier. « Le renforcement des capacités des représentants de l’Etat et des élus locaux chargés de conduire la mise en œuvre de l’accord est une priorité pour le gouvernement », a-t-il souligné. Pour le chef de l’exécutif régional, « en plus du renforcement des capacités des cadres concernés, ce genre d’activité contribue à la restauration de la confiance entre eux et les populations. »



Les principales séances de recyclage ont porté sur le rôle et les missions des acteurs concernés, les principes de gouvernance locale et inclusive, y compris les questions de reddition de comptes et de transparence budgétaire dans la conduite des affaires publiques.



La MINUSMA appuie le renforcement des capacités des élus et des représentants de l’Etat pour aider celui-ci à consolider son ancrage au niveau local, au bénéfice des populations. « Cet atelier s’inscrit en droite ligne du mandat de la MINUSMA de façon générale et de la DAC en particulier, à savoir, l’appui à la restauration de l’autorité de l’Etat », a expliqué, Rhissa Ag SICAYE, chargé des Affaires civiles à la MINUSMA Kidal.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA