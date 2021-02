CHAN Cameroun 2020: Les affiches des demi-finales sont connues - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport CHAN Cameroun 2020: Les affiches des demi-finales sont connues Publié le lundi 1 fevrier 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Mali-Mauritanie 2-0

Les Aigles locaux ont battu 2-0 la Mauritanie en match retour comptant pour les éliminatoires du Chan 2020, le dimanche 20 Octobre 2019 au Stade Modibo KEITA. Tweet

On connais désormais les équipes qui doivent jouer les demi-finales de la 6è édition du Championnat d'Afrique des Nation (CHAN 2020) que le Cameroun abrite en ce moment. Les dernières rencontres des quart de finales se sont jouées hier dimanche 31 Janvier 2021 et ont vu les victoires respectives du Maroc 3-1 contre la Zambie et de la Guinée 1-0 contre le Rwanda.



Les affiches des demi-finales sont désormais, le pays hôte, le Cameroun jouera contre le Maroc, tandis que les aigles du Mali joueront contre la Guinée, un derby sous-régional. Les demi-finales se joueront le mercredi prochain, 03 Février 2021 à Douala et à Yaoundé.



Toutes les équipes qualifiées pour les demi-finale ont montrée jusqu'ici du beau football, donc le spectacle lors de ces matches de demi-finales est garanti.



Fsanogo/abamako.com