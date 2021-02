Suite de la visite du président Bah N’DAW à Paris: Koulouba s’excuse auprès de la diaspora malienne de France. - abamako.com

Publié le mardi 2 fevrier 2021

© aBamako.com par A S

Dans un communiqué rendu public ce mardi, Koulouba a adressé des excuses à l’endroit de la communauté malienne résidant en France. Pour cause, le président de la transition Bah N’DAW n’a pu rencontré cette diaspora à l’occasion de son déplacement effectué la semaine dernière dans la capitale française. Pour justifier ce qu’on peut appeler par un désagrément du côté des Maliens vivant en France, la communication présidentielle avance la raison des mesures liées à la Covid 19. Nous vous proposons ici l’intégralité du communiqué produit à cet effet et signé de la cellule communication du palais de Koulouba.



Communiqué de la Présidence



Lors de sa visite de travail à Paris du 26 au 28 janvier dernier, et ce contrairement à ses habitudes depuis qu’il est aux affaires, le Président Bah N’DAW regrette sincèrement qu’en raison essentiellement des mesures COVID 19 il n’ait pas eu l’honneur d’échanger avec la diaspora malienne sur place.

Il présente humblement ses excuses aux Maliennes et Maliens de France dont il salue le sens patriotique élevé. Il les assure de son profond respect et espère les rencontrer très prochainement.



Bamako le 2 février 2021



La Cellule de Communication et des Relations publiques de la Présidence