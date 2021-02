Le bureau exécutif national de la CMAS suspend Issa Kaou Djim - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Le bureau exécutif national de la CMAS suspend Issa Kaou Djim Publié le lundi 1 fevrier 2021 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Conférence de presse de la CMAS

Bamako, le 18 octobre 2020 La Coordination des Mouvements, Associations, Sympathisants de l`Imâm Dicko (CMAS) a organisé une conférence de presse ce samedi 17 octobre 2020 à son siège. Tweet

communiqué

Le bureau exécutif national après avoir examiné la situation actuelle de la coordination des mouvements sympathisants de l ’imam Dicko décide:



que le bureau mise en place au 25 janvier 2021 lors d’une réunion extraordinaire présidée par le secrétaire politique qui a été mandaté par M Issa Kaou Djim reste le seul bureau exécutif valable à ce jour.



Conformément à l’article 14 qui stipule que les cas d’indiscipline sont passibles de sanction pouvant aller d’un aveu verbal jusqu’à l’exclusion définitive. Ainsi le bureau exécutif national décide de suspendre M Issa Kaou Djim de toutes ses fonctions au sein de la CMAS .



Le bureau exécutif national décide que M Youssouf Daba Diawara au préalable secrétaire chargé des finances et matériels est désigné coordinateur général par intérim de la CMAS et a pour mission finir la structuration de la CMAS et organiser un congrès extraordinaire.



Ainsi le bureau exécutif national de la CMAS informe l’opinion national et international que M Kaou DJIM n’engage plus le bureau exécutif et ne répond plus au nom de la CMAS