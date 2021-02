Griefs des transporteurs contre le paiement de la redevance de péage: Le ministre reste sur sa décision mais décide de reporter l’entrée en vigueur le 17 février prochain - abamako.com

News Société Article Société Griefs des transporteurs contre le paiement de la redevance de péage: Le ministre reste sur sa décision mais décide de reporter l’entrée en vigueur le 17 février prochain Publié le jeudi 4 fevrier 2021 | Le Soir de Bamako

© aBamako.com par Momo

Sotrama: le transport urbain de Bamako, la capitale du Mali

Le Syndicat National des Conducteurs Routiers du Mali (SYNCOR-MALI) a décrété hier, mercredi 03 février 2021, un arrêt de travail d’une journée. Plusieurs habitants de Bamako se sont déplacés en tricycles, car les conducteurs de Sotrama, par solidarité avec les autres transporteurs, n’ont pas travaillé toute la journée.



Toute la journée d’hier, la circulation de la capitale était fluide et certains axes routiers étaient coupés par des groupes de jeunes qui se disaient mécontents des mesures prises par le gouvernement. Après cet arrêt de travail, le ministre des Transports et des Infrastructures a annoncé le report de l’entrée en vigueur du paiement de la redevance de péage.



Il est indiqué que « le ministre des Transports et des Infrastructures informe l’ensemble des usagers de la route que l’entrée en vigueur du paiement de la redevance de péage par passage, initialement prévue pour le 1er février 2021 est reportée au mercredi 17 février 2021. »

Selon le communiqué, le ministre saisit cette opportunité pour rappeler aux usagers de la route que le paiement de la redevance de péage par passage procède de l’application des dispositions de l’Arrêté interministériel n°08-1388/MF-MET-MATCL-MSIPC du 14 mai 2008 portant création des postes de péage et fixation des tarifs. Ce mode de paiement, confirmé par le Conseil des ministres à sa session du mercredi 19 février 2020, est pratiqué par les autres pays de l’espace UEMOA.