Tokyo 2020: à 100 jours de l’événement, toujours pas de ferveur populaire - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Tokyo 2020: à 100 jours de l’événement, toujours pas de ferveur populaire Publié le mercredi 14 avril 2021 | RFI

Tweet

La pandémie a reporté d'un an les Jeux olympiques de Tokyo (23 juillet-8 août) et continue de perturber leurs préparatifs. À cent jours de la cérémonie d'ouverture, il n’y a toujours pas d’engouement du côté des habitants, et le parcours de la flamme olympique se fait dans l’indifférence.





Qui peut imaginer que Tokyo 2020 n’a pas donné de graves maux de tête au pays organisateur ? Ces Jeux olympiques resteront dans la mémoire collective des Tokyoïtes et de toute la nation japonaise comme un vrai cauchemar. À 100 jours de l’événement sportif planétaire, les Japonais sont encore très majoritairement hostiles à la tenue des Jeux.



Selon un dernier sondage réalisé du 10 au 12 avril par l’agence Kyodo News, plus de 70% des habitants de l’archipel continuent de souhaiter ouvertement que les Jeux de Tokyo soient annulés ou une deuxième fois reportés.