Qu'est-ce qu'un logiciel malveillant et comment protéger votre téléphone? Publié le samedi 24 avril 2021

© Autre presse par DR

Des téléphones portables

Au Nigeria, 1 téléphone mobile Android sur 9 serait infecté par un logiciel malveillant. C'est la conclusion d'une étude menée par une société de technologie mobile, Upstream, après avoir étudié 415 000 transactions.



Le rapport est issu d'une étude qui s'est déroulée sur trois mois. L'étude avait pour but de déterminer les niveaux de fraude mobile dans le pays pendant la pandémie Covid-19, notamment entre novembre 2020 et janvier 2021.



Les activités des logiciels malveillants peuvent aller de la simple modification des paramètres d'un téléphone mobile, à des fraudes plus dangereuses comme l'extraction de mots de passe et d'informations personnelles.