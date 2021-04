La MINUSMA poursuit ses échanges réguliers avec les tombouctien(ne)s sur son Mandat - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique La MINUSMA poursuit ses échanges réguliers avec les tombouctien(ne)s sur son Mandat Publié le vendredi 30 avril 2021 | MINUSMA

© Autre presse par DR

La MINUSMA sensibilise sur son mandat à Tombouctou

Les 15, 21 et 28 avril derniers, le bureau de la communication de la MINUSMA à Tombouctou, a conduit une série de session de sensibilisation. Tweet

Les 15, 21 et 28 avril derniers, le bureau de la communication de la MINUSMA à Tombouctou, a conduit une série de session de sensibilisation. Au total, 150 personnes ont participé à ces échanges axés sur la résolution 2531 (2020) définissant le mandat en cours de la MINUSMA et le travail du personnel en uniforme. La série d’échanges a réuni des membres du Réseau des femmes leader de BelleFarandi, les élèves professionnels de santé, des enseignants du personnel civil et militaire de la MINUSMA, ainsi que ceux de la Police nationale.



Après une large présentation du Mandat de la Mission, les Sections présentes parmi lesquelles la Réforme du Secteur de la Sécurité-du Désarmement de la Démobilisation et de la Réinsertion RSS-DDR ainsi que la division des Affaires civiles et la Police des Nations Unies (UNPOL), ont expliqué à tour de rôle de leurs activités respectives.



« Je suis désormais mieux informé sur le mandat de la MINUSMA ainsi que sur le rôle de chacune de ses sections. Il faut en faire plus souvent pour lever tout équivoque sur la Mission. Je vous remercie pour l’approche » à laisser entendre Fadimata CISSE, une participante.



Ces différents exercices ont permis aux tombouctien(ne)s de mieux comprendre l’accompagnement de la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali, par la MINUSMA. « Aujourd’hui il faut reconnaitre qu’il y a une cessation de belligérance avec le gouvernement et les groupes armés. Cela est un acquit de l’accord qu’il faut consolider, nous remercions la MINUSMA pour cela » a laissé entendre Aboubacrine TOURE, surveillant de l’école de formation professionnelle de santé Bouctou.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA