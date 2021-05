Le CapDH nommé lauréat du prix Smart Peace Prize - abamako.com

Le CapDH nommé lauréat du prix Smart Peace Prize Publié le samedi 1 mai 2021

© Autre presse par DR

Le CapDH nommé lauréat du prix Smart Peace Prize

Le Centre d’assistance et de promotion des Droits Humains (CapDH) à travers son projet « Education à la paix, au civisme et au vivre-ensemble » a été nommé lauréat du prix Smart Peace Prize, édition 2020, décerné par la Fondation française Leaders pour la Paix.



Ce prix récompense les initiatives pédagogiques innovantes d’éducation à la paix et à la prévention des comportements violents, portées par un organisme public ou privé dédié à la petite enfance. C’est une initiative de la Fondation Française Leaders pour la Paix, présidée par Monsieur Jean-Pierre Raffarin, Ancien Premier Ministre, qui a pour ambition de sensibiliser les dirigeants et les opinions publiques sur les risques de conflits armés, régionaux ou mondiaux.

La cérémonie de remise officielle du prix Smart Peace Prize s’est déroulée le 01 mai 2021, en visioconférence. Elle a enregistré la participation de hautes personnalités politiques françaises, notamment Monsieur Jean-Yves LE DRIAN, Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères et Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, Ancien Premier Ministre, Président de la Fondation Leaders pour la Paix ainsi que la Directrice Générale de la Fondation, Madame Donia KAOUACH. Elle a également vu la participation des partenaires et initiateurs du projet primé dont Monsieur Solomane KONE, Chargé de Volet Education à la Paix de l’ONG ORFED, Monsieur Négueting DIARRA, Directeur Exécutif du CapDH ainsi que d’autres membres de sa Direction.



Dans son allocution, Monsieur Jean-Pierre RAFFARIN, Président de la Fondation estime qu’il est triste de constater qu’il y’a plus d’écoles de guerre dans le monde que d’écoles de paix. Or, la dynamique d’aujourd’hui doit être de créer plus d’écoles de paix que d’écoles de guerre. Ainsi, après avoir présenté l’ONG Leaders pour la paix, il a félicité le CapDH avant de faire le geste de remise symbolique du prix.



Quant au Directeur Exécutif du CapDH, il a salué l’initiative et remercié la Fondation Leaders pour la paix pour le choix porté sur son projet, le Service de Coopération et d’Actions Culturelles (SCAC) de l’Ambassade de France au Mali et l’Organisation pour la Réflexion, la Formation et l’Education à la Démocratie et au Développement (ONG-ORFED) pour leurs appuis financiers. Il a, en outre, remercié l’Ecole de la paix de Grenoble pour son appui technique et le Ministère de l’Education Nationale pour les multiples efforts fournis dans la mise en œuvre du projet à travers ses services centraux et déconcentrés.



Selon lui, ce prix qui donnera plus d’impact aux interventions du CapDH, le réconforte et l’encourage à poursuivre inlassablement ses efforts en faveur de la paix et du vivre-ensemble au Mali.



Il a, enfin, lancé un vibrant appel aux partenaires de tout bord pour leur accompagnement en vue de l’extension et de la pérennisation de cette initiative, d’une part, et aux autorités étatiques du Mali à intégrer l’outil Pédagogique « Objectif –Paix Mali » dans les programmes scolaires officiels au grand bénéfice de tous les enfants, d’autre part.

S’agissant du Ministre Jean Yves LE DRIAN, il a brossé la situation sécuritaire dans le monde, particulièrement au Mali où la France soutient les actions de stabilisation. Et pour conclure, il dira que, dans un tel contexte, le travail préalable qui doit être fait doit impérativement viser les enfants pour développer en eux des valeurs du vivre-ensemble. C’est pourquoi il a salué et félicité le CapDH pour son projet à l’adresse des enfants et la Fondation Leaders pour la paix pour son initiative visant à encourager des actions innovantes en faveur de l’éducation à la paix en milieu juvénile.



Pour rappel, le projet « Education à la paix, au civisme et au vivre-ensemble » fut initié par le CapDH et l’Ecole de la Paix de Grenoble en étroite collaboration avec le Ministère de l’Education Nationale à travers la Direction Nationale de l’Enseignement Normal (DNEN). Il fut cofinancé par le Service de Coopération et d’Actions Culturelles (SCAC) de l’Ambassade de France au Mali et l’Organisation pour la Réflexion, la Formation et l’Education à la Démocratie et au Développement (ONG ORFED).



Sa mise en œuvre a concerné 93 écoles fondamentales de 08 Centres d’Animation Pédagogique (CAP) des Académies d’Enseignement de Kati et Bamako, Rive gauche. Au total, 26 550 élèves ont bénéficié des séances d’animation sur la paix, 506 parents d’élèves mobilisés et 429 enseignants formés sur les techniques d’animation de l’outil pédagogique « Objectif-Paix Mali».