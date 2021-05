FARE An ka wuli: Souleymane Koné claque la porte - abamako.com

FARE An ka wuli: Souleymane Koné claque la porte Publié le lundi 3 mai 2021

Souleymane Koné, vice-président des Forces alternatives pour le renouveau et l’émergence a démissionné du parti. Il a rendu sa lettre de démission le jeudi 22 avril 2021 au président du Modibo Sidibé.



Dans sa lettre de démission, Souleymane Koné a affirmé qu’il ne participe plus aux instances du parti depuis deux ans. Avant de dire qu’il a espéré la tenue du deuxième congrès ordinaire pour informer la direction sortante et les militants de son retrait de toutes les instances et structures du parti. « Mais le congrès tarde à se tenir, en violation des Statuts et du Règlement intérieur du parti, je me vois dans l’obligation de procéder autrement », déplore-t-il.



Selon le désormais ancien 1er vice-président du parti FARE An ka wuli, durant toute sa vie en politique comme dans d’autres domaines, il a érigé des valeurs de loyauté et de transparence avant toute autre chose. Ensuite, déclare-t-il dans sa lettre de démission, « pendant cinq ans aux côtés des camarades très engagés, j’ai personnellement œuvré à préserver l’intégrité morale et du parti et son premier responsable ».



Par ailleurs, M. Koné a affirmé que pendant les dernières élections, les cadres et responsables du parti ont été « ignorés et marginalisés », voire « humiliés par le premier responsable. Dit-il, ils ont été totalement écartés de toutes décisions concernant la marche de la campagne et vilipendés par « le Président lui-même et son équipe informelle sortie de nulle part et sans concertation au sein du parti ».



Pour M. Koné, pour avoir écarté les responsables et cadres du parti pendant les élections de 2018, le résultat fut un échec, malgré selon lui qu’elles ont été tronquées, les résultats ne pouvaient pas être autrement pour les FARE. En outre, il affirme que le Président du parti n’en tire aucune leçon de l’échec de sa candidature à l’élection présidentielle passée. « Pire, il a installé un climat tendant plutôt à culpabiliser les cadres du parti », a souligné M. Koné.



Dans sa lettre, Souleymane Koné affirme qu’après l’échec de la présidentielle et des législatives qui ont suivi, la « déloyauté » a continué dans la démarche « solitaire »du Président du parti dont la caricature a été donnée par la mise en place d’une plateforme dénommée « Pacte pour la Refondation du Mali ». Selon lui, les instances du parti sont encore totalement ignorées dans la création de cette plateforme.



C’est toutes ces raisons qui expliquent sa démission de son poste du vice-président et parti. « Il m’a été impossible de continuer à travailler dans le contexte ainsi décrit avec le premier responsable des FARE qu’il mène à la dérive au gré de ses humeurs et surtout qui obstrue le développement de toutes autres initiatives de construction d’un parti ne venant pas de lui ou de son cercle d’obligés », a-t-il laissé entendre.



Souleymane Koné déclare ainsi dans sa lettre de démission que son combat pour la démocratie, pour le Mali continue. « Je le continuerai avec ceux d’entre les Maliens qui y croient au sein du parti ou en dehors », conclu-t-il.



Ibrahim Djitteye



Source : LE PAYS