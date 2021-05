Prétendue lettre de Joe Biden à Mahmoud Dicko : Du grand bluff ! - abamako.com

Prétendu lettre de Joe Biden à Mahmoud Dicko : Du grand bluff ! Publié le lundi 3 mai 2021 | Le Pays

La vérité enfin établie. La nouvelle laissant croire aux Maliens qu’une lettre a été, courant le lundi 26 avril 2021, adressée à l’imam Mahmoud Dicko par Joe Biden, président des Etats-Unis d’Amérique s’est révélée fausse.



Durant toute la journée du lundi 26 avril 2021, la nouvelle distillée sur les toiles ne faisait que susciter des débats au sein de la société. C’est-à-dire : la remise d’une lettre à l’imam Mahmoud Dicko par le tout nouveau président des Etats-Unis d’Amérique, en l’occurrence Joe Biden. Croyant fermement en la capacité de l’imam, nombreux étaient ces fans enthousiastes, après avoir appris le prétendu honneur fait à l’ex-autorité morale du M5-RFP, en l’occurrence Mahmoud Dicko. Cette information, après l’avoir vu et lu sur la page de plusieurs activistes et fans du « très respecté et éclairé » imam, elle avait également été postée sur la page Facebook d’Ahmad N’Dounga, le jeune avec qui Mahmoud Dicko collabore ou fait tout d’ailleurs. Considéré comme un chargé de communication de l’imam, ce jeune avait écrit ceci : « Le président des Etats-Unis d’Amérique, son excellence Joe Biden, a adressé une lettre au Cheikh imam Dicko ». Mais que dire de plus, lorsqu’un proche d’une autorité religieuse comme l’imam de Badalabougou véhicule un tel message erroné ? A-t-il été informé du contenu de la prétendue lettre dont il était question ? Ou s’est-il contenté de mentir sur une telle rencontre entre l’Ambassadeur des Etats-Unis au Mali et Mahmoud Dicko ? Pourtant, des explications portant sur cette rencontre entre le diplomate américain et le leader religieux étaient lisibles sur la page de l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique au Mali. « L’Ambassadeur Hankins a rendu visite aujourd’hui (lundi 26 avril 2021) à plusieurs leaders religieux pour présenter ses vœux à la population musulmane du Mali à l’occasion du moi sacré de Ramadan »,indique-t-on sur la page de l’Ambassade. En clair, on parle de la présentation des vœux de l’Ambassadeur, même s’ils (vœux du diplomate) doivent se faire au nom des Etats-Unis, en tant que représentant au Mali. Le Mali et les Etats-Unis sont tous deux des pays laïcs dans lesquels les chefs religieux jouent un rôle essentiel dans la vie de nombreux citoyens, ajoute-t-on. Clair comme l’eau de roche, ce point suivant dément toute remise de lettre de Joe Biden à Mahmoud Dicko, comme ses fans prétendaient le faire croire aux maliens : « L’ambassadeur a reçu un accueil très chaleureux de la Ligue islamique des prédicateurs du Mali (Lip-Ma),du centre imam Dicko pour la paix et le vivre ensemble dans les pays du sahel, et de l’Union nationale des associations des femmes musulmanes du Mali(UNAFEM). À l’issue de chaque réunion, l’Ambassadeur a transmis les messages de Joe Biden et du secrétaire d’Etat Antony Blinken à la communauté musulmane du monde entier ».Cette annonce, elle ne parle nullement d’une quelconque lettre adressée à quiconque par Joe Biden parmi les leaders religieux visités au Mali par le diplomate américain. L’Ambassade parle plutôt de la transmission du message de bon mois de Ramadan du président américain et son de son secrétaire d’Etat à la communauté musulmane du Mali. Au même titre que Mahmoud Dicko, le chérif de Banconi, Ousmane Chérif Madani Haidara, non moins président du Haut conseil islamique du Mali a reçu les mêmes messages de la part de l’Ambassadeur. La lettre, lue par Joe Biden et de son secrétaire d’Etat pour souhaiter un bon mois de Ramadan dont il est question est avec nous. Elle est, en plus des musulmans américains, adressée à tous fidèles du monde entier, et non à un leader religieux du Mali.



Mamadou Diarra



Source : LE PAYS