Tourbillon au RPM : L'ancien ministre de l'agriculture d'IBK, Baba Moulage quitte le navire
Publié le mercredi 5 mai 2021

La rumeur à longtemps fait le tour de la ville sous les manteaux pour fini par jaillir en plein jour. Ce qui était connu de seulement les plus proches est depuis aujourd’hui public. Moulaye Hamed Boubacar , dit Baba Ahmed a officialisé son départ du navire des tisserands. Il l’a fait savoir du Bureau politique national par l’étude de maitre Amadou Oumar Cisse, Huissier – commissaire de justice, près le ressort judiciaire de la Cour d’Appel de Bamako, qui a déposé la lettre de démission du sieur Baba Ahmed au siège du parti à l’Hypodrome, ce jour, 05 mai 2021.

Dans la copie de la lettre déposée, on peut lire clairement : «J’ai l’honneur de venir par la présente vous présenter ma démission du RPM pour raisons personnelles. A cet effet, je me soumets à toutes les conséquences de droit… ».

Le désormais ex-tisserand ne semble pas pardonner la mollesse sinon la complicité de ses ex-camarades du RPM face à la contestation violente portée par le M5-RFP et qui a fini par emporter le régime du président IBK dans lequel il a joué pendant plusieurs mois le 1er rôle dans le secteur de l’agriculture. Il figurait également sur la liste des grands privilégiés de la République. Maintenant, en pleine redistribution des cartes, il décide de se retirer, n’est-ce pas qu’en politique avisé, il sent les nectars ailleurs ? Seul le temps peut aider à décortiquer cette énigme.

Malikunafoni.net