Les nonuplés de la Malienne devront passer des mois en couveuse, selon la clinique Publié le vendredi 7 mai 2021 | BBC

© Reuters par DR

Une infirmière s`occupe de l`un des nonuplés dans une couveuse à la clinique Ain Borja de Casablanca

Neuf bébés nés d’une femme malienne devront passer "deux à trois mois" dans des couveuses, a déclaré le directeur de la clinique où ils sont nés.



Le professeur Youssef Alaoui, de la clinique Ain Borja à Casablanca, au Maroc, a déclaré à l’AFP que ce cas était "extrêmement rare" et "exceptionnel".



La mère, Halima Cissé, 25 ans, et ses nonuplés - cinq filles et quatre garçons - se porteraient bien.



Les bébés pesaient entre 500g et 1kg à leur naissance.

