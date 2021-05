Rencontre Bah N’Daw-société civile : ensemble pour une Transition stable et réussie - abamako.com

Rencontre Bah N'Daw-société civile : ensemble pour une Transition stable et réussie Publié le lundi 10 mai 2021

Rencontre entre le président de la transition et le M5 RFP

Bamako, le 6 mai 2021 le Président de la Transition du Mali chef de l’Etat, Bah N’DAW, a reçu en audience, au Palais de Koulouba le Mouvement M5 RFP Tweet

C’était au tour de la société civile d’être reçue, vendredi dernier à Koulouba, par le président de la Transition qui a entamé, depuis le 12 avril, une série de rencontres avec les différentes composantes de la Nation. Bah N’Daw veut redynamiser ainsi le dialogue social dans le seul but de mobiliser l’ensemble national pour une Transition stable et réussie. La démarche est positivement appréciée.

À l’invitation du chef de l’État, la société civile, dans toute sa diversité, a répondu présente. On notait la présence des présidents des chambres consulaires, des représentants de la confrérie des chasseurs, de l’Église protestante et de la coordination des chefs de quartiers de Bamako.



Tous, en observateurs avertis, estiment que le dialogue multi-acteurs inclusif et permanent devrait constituer l’aiguille de la boussole qui oriente l’action publique. Raison pour laquelle, en leur nom, le président du Conseil national de la société civile, a vivement remercié le chef de l’État pour avoir initié cette série de rencontres avec les forces vives.



Dans ce contexte de transition, la société civile est plus que jamais déterminée à jouer pleinement et de manière constructive son rôle, en apportant de la matière d’enrichissement à l’action gouvernementale. Son souci majeur, selon Boureima Allaye Touré, est et demeure le renforcement de l’unité nationale.



