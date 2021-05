Koulouba : Le nouveau patron de la Minusma reçu par le chef de l’Ètat - abamako.com

Koulouba : Le nouveau patron de la Minusma reçu par le chef de l'Ètat Publié le lundi 10 mai 2021 | L'Essor

Une rencontre que le nouveau patron de la Minusma a jugée «extrêmement fructueuse», puisqu’elle lui a permis d’aborder avec le président Bah N’Daw des initiatives visant à promouvoir une transition aussi inclusive que possible.

Mais également des efforts consentis pour poser les jalons de la refondation de l’État malien et par les avancées faites pour essayer de conforter l’unité du Mali. El-Ghassim Wane s’est dit encouragé par les informations reçues et il a réaffirmé au chef de l’État l’engagement de la Minusma à « faire tout ce qui est à son pouvoir pour aider les autorités à mener à bien la Transition, à surmonter les différents défis auxquels le pays est confronté».



El-Ghassim Wane est conscient de l’ampleur de la tâche, de sa complexité et des difficultés qui sont inhérentes à tout processus de transition et à tout processus de paix. Avec lui, l’accompagnement des Nations unies pour une mise en œuvre effective de l’Accord pour la paix et la réconciliation se poursuivra.



