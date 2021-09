Échanges interactifs sur la MINUSMA à Kidal - abamako.com

News Politique Article Politique Échanges interactifs sur la MINUSMA à Kidal Publié le jeudi 9 septembre 2021 | MINUSMA

© Autre presse par DR

La MINUSMA organise une séance d’information et de sensibilisation autour de son nouveau Mandat

La MINUSMA à travers son bureau régional à Kidal, ses différentes sections et la Police des Nations Unies (UNPOL), a organisé le 25 août 2021 une séance d’information et de sensibilisation autour de son nouveau Mandat (résolutions 2584) ainsi que les projets qu’elle a réalisé ou en cours dans la région de Kidal.



La rencontre a regroupé l’ensemble des leaders communautaires de la ville de Kidal, notamment le Président de la Société Civile, le Président de la Coordination des chefs de quartiers, le Chef de fraction Kel Afalla II, les chefs de quartiers et plusieurs autres notabilités.



En plus de la présentation de la résolution 2584, les sections des Affaires Civiles, des Affaires Judiciaires et Pénitentiaires, des Affaires Politiques, de la RSS-DDR, des Droits de l’Homme ainsi que le bureau de l’information publique et la police des Nations Unies (UNPOL), ont tour à tour expliqué le rôle qui est le leur conformément au mandat de la MINUSMA. Par la suite, elles ont succinctement présenté au public leurs réalisations et les possibilités de collaboration avec la MINUSMA. Cet échange a permis de lever certaines confusions sur l’action de la Mission et de renforcer les liens de partenariats.



Des recommandations ont été formulées par les participants pour améliorer les relations entre la Mission et les acteurs locaux, y compris les réalisations de la MINUSMA au profit des communautés. Les participants ont souhaité l’organisation d’autres rencontres de sensibilisation pour plus de représentativité et avec plus de leadership local.



Bureau de la Communication Stratégique et de l’information publique de la MINUSMA