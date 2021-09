« Niet » catégorique des partis et regroupement du cadre d’échange aux «Assisses Nationales de la Refondation »: Saisi officiellement, , DR Choguel K. MAÏGA abandonnera-t-il ses projets? - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique « Niet » catégorique des partis et regroupement du cadre d’échange aux «Assisses Nationales de la Refondation »: Saisi officiellement, , DR Choguel K. MAÏGA abandonnera-t-il ses projets? Publié le jeudi 16 septembre 2021 | Nouvel Horizon

© aBamako.com par A.S

Ouverture des travaux de la 43 ème session du Comité de suivi de l`accord d`Alger (CSA)

Bamako le 29 juin 2021. Le Premier ministre, Choguel Kokalla Maïga, a présidé l`ouverture des travaux de la 43ème session du Comité de suivi de l`Accord d`Alger (CSA) Tweet

e plus en plus, la cohabitation devient difficile entre le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Choguel Kokalla Maïga et le Directoire du Cadre d’Echange des Partis et Regroupements des partis politiques pour une Transition réussie au Mali. Ne se comprenant pas autour de plusieurs points, les membres du Cadre ont officiellement saisi le Chef du Gouvernement à travers une correspondance.



Malgré les oppositions de toutes parts , le Premier ministre tient à l’organisation des « Assises Nationales de la Refondation » comme à la prunelle de ses yeux. Les uns et les autres estiment qu’il ne s’agit que de trouver des voies et moyens en vue d’une éventuelle prorogation de la Transition. Dans ce cadre, nombreuses sont les formations politiques qui soupçonnent fortement le Premier ministre, Chef du Gouvernement.



Si le courant ne passe plus entre Dr Choguel Kokalla Maïga et le Directoire du Cadre d’Echange des Partis et Regroupements des partis politiques pour une Transition réussie au Mali, ce dernier a jugé nécessaire d’adresser une correspondance officielle au Patron de la Primature qui fait face à de dures épreuves.



Cette organisation fait part au Chef du Gouvernement sa décision de non-participation aux « Assises Nationales de la Refondation ».



« Nous avons l’honneur de vous informer, par la présente, de la décision des Partis et Regroupements des (…)





TOUGOUNA A. TRAORE – NOUVEL HORIZON