Transition en cours au Mali : Les pro-prorogation désormais sous la menace de sanctions ciblées - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Transition en cours au Mali : Les pro-prorogation désormais sous la menace de sanctions ciblées Publié le vendredi 17 septembre 2021 | aBamako.com

© Autre presse par DR

Les émissaires de la CEDEAO dont l`Ivoirien, Jean Claude Brou, président de la Commission de la Communauté, ont pris de nouvelles décisions pour préserver la Guinée-Bissau d`une crise

Tweet

Les agitateurs qui militent en faveur d’une prorogation de la transition en cours dans notre pays, ont désormais une épée de Damoclès suspendue au dessus de leur tête. Une fois clairement identifiés et listés, ils seront sanctionnés. Ainsi en a décidé la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Réunis le 16 septembre à Accra au Ghana dans le cadre d’un sommet extraordinaire sur la situation en Guinée et au Mali, les chefs d’Etats ouest-africains ont décidé de sanctions ciblées contre tous ceux dont les actions impactent négativement sur le calendrier de la transition tel qu’arrêté par les Chefs d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO.



« Ces sanctions incluraient notamment l’interdiction de voyage pour ces personnes et leur famille et le gel de leurs avoirs financiers. A cet effet, la Conférence demande au Président de la Commission de la CEDEAO de compiler et soumettre la liste des individus et groupes d’individus concernés. » précise le communiqué final issu de la rencontre



ANDROUICHA