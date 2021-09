Arrivée du groupe Wagner au Mali: L’UNTM soutient l’initiative du gouvernement de la transition - abamako.com

Publié le jeudi 23 septembre 2021 | Le Combat

© aBamako.com par A.S

L’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) est dans la même logique que le gouvernement de la transition. Elle est prête à soutenir le gouvernement de la transition pour une sortie définitive de la crise sécuritaire au Mali, raison pour laquelle elle soutient l’arrivée du groupe Wagner au Mali. L’information a été donnée à travers un communiqué daté du 21 septembre 2021.



Wagner est un groupe mercenaire russe qui serait en pourparler avec le gouvernement malien pour son déploiement au Mali afin de trouver une solution idoine au terrorisme qui freine le développement du Mali. Les autres partenaires comme la France, l’Allemagne n’ont pas digéré l’arrivée imminente de ces ‘’militaires mercenaires russes’’ au Mali. La plus grande centrale syndicale du Mali (UNTM) apporte tout son soutien au gouvernement de la transition pour cette nouvelle prise de position. Pour le secrétaire général de l’UNTM, Yacouba Katilé, dans un communiqué, l’UNTM apporte tout son soutien au gouvernement pour signer tout accord susceptible de renforcer davantage les capacités d’endiguer le complot international ourdi contre le Mali. ‘’ Aujourd’hui comme demain, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali soutient la politique du gouvernement de la transition de donner la parole au peuple à travers des concertations nationales’’, a affirmé M. Katilé et ajoute que, selon un général, ancien président de la République : « Si on ôte la parole au peuple, il finira par la prendre ». Donc, il appartient au peuple et rien qu’au peuple d’entamer la transition avec la cadence qui lui convient.



L’UNTM décrie les autres partenaires du Mali qui ne veulent pas une collaboration entre le Mali et la société Wagner. ‘’ La CEDEAO, la France, le Niger doivent arrêter leurs empiètements injurieux contre notre pays, son peuple, son gouvernement, qui ne sont à la solde de personne, mais surtout qui savent répondre au coup par coup, n’eût-été un sens élevé de la décence héritée’’, a martelé le secrétaire général de l’UNTM qui continue que son organisation est ulcérée par le vacarme contre le Mali, État souverain, peuple d’honneur et de dignité qui entend nouer, renforcer ses liens d’amitié de coopération avec d’autres partenaires.



La plus grande centrale syndicale du Mali est partante pour l’arrivée de la société Wagner russe au Mali pour mettre fin à l’insécurité. ‘’ Les travailleuses et travailleurs sont les premières victimes de la crise que traverse le Mali’’, a-t-il signalé.



L’UNTM est donc prête à accompagner le gouvernement de la transition pour une sortie du Mali de la panade.



D. Sanogo LE COMBAT