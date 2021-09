Modibo Sidibé au sujet des Assises Nationales de la Refondation : « Il faut qu’on se reparle dans une démarche endogène… » - abamako.com

Modibo Sidibé au sujet des Assises Nationales de la Refondation : « Il faut qu'on se reparle dans une démarche endogène… » Publié le vendredi 24 septembre 2021

Au cours d’un échange virtuel avec ses amis, le président des Forces Alternatives pour le Renouveau (FARE An ka wuli), Modibo Sidibé a insisté sur l’importance des Assises nationales de la refondation en vue. Cette rencontre permettra, selon lui, aux Maliens de discuter à fonds de tous les problèmes et proposer des solutions maliennes pour la sortie de crise.



L’ancien premier ministre Modibo Sidibé, président des FARE An ka wuli et membre du comité stratégique du M5-RFP est favorable à la tenue des Assises nationales de la refondation. Depuis des années d’ailleurs, il a réclamé ces rencontres qui prendront en compte les avis des Maliens de la base au sommet. « La question de la refondation a été portée depuis fort longtemps par moi et beaucoup d’autres, depuis 2013 », a expliqué Modibo Sidibé à ses amis sur Facebook. Celui qui a porté le projet Mali horizon 2030 dit avoir alerté que la crise que traverse le Mali méritait qu’on s’arrête un peu pour une véritable introspection. Les Assises nationales de la Refondation sont donc, selon lui, d’une importance capitale. « La question des Assises nationales de la Refondation, c’est replacer le citoyen, replacer le peuple, ne pas avoir peur du peuple et que le peuple décide, désigne à peu près le sens, la direction que le pays doit prendre, parler aussi d’un véritable agenda de sortie de crise que nous puissions tous ensemble conduire », a précisé le président des FARE AN KA WULI. Pour lui, la question des assises nationales est même essentielle. Le format de ces assises doit être défini, selon Modibo Sidibé, par les forces vives de la nation. « Nous avons essayé de parler aux uns et autres, de faire comprendre que c’est le forum des forces politiques et sociales qui doit définir le mandat des Assises Nationales de la refondation et qu’il faut impérativement que ce mandat permette une équipe à designer de commun accord l’agenda », confie l’ancien premier ministre d’ATT. L’heure est grave. Le Mali est touché jusque dans son intégrité et il faut des solutions fortes pour la sortie de crise. Demander l’avis des citoyens est, pour Modibo Sidibé, la bonne manière. « Lorsqu’on a les fondamentaux qui sont touchés, qui sont abimés, on ne peut plus colmater », a-t-il indiqué avant d’ajouter qu’«il faut qu’on se reparle dans une démarche endogène, donner notre compréhension au formule et au concept qu’on pourrait se retrouver, qu’on pourrait se reconnaitre et sur la base duquel notre pays pourrait se retrouver ».



Déjà des partis et groupements politiques du cadre d’échange pour une transition réussie ont annoncé le boycott de ces assises. Pourtant, Modibo Sidibé estime qu’«il est bon que ce soient dans une démarche consensuelle que les Assises nationales de la refondation puissent s’ouvrir, que les Maliens puissent se parler ». Nombreux sont des Maliens, des politiques surtout, qui estiment qu’il ne sert à rien d’organiser des Assises Nationales de la Refondations alors que les recommandations du Dialogue nationale inclusif ne sont pas mises en œuvre, Modibo Sidibé trouve que les ANR corrigeront les erreurs des précédents fora.



« Cesser d’être réactif »



Actualité oblige. La position de Modibo Sidibé et de son parti a été demandée sur l’affaire Wagner. Après avoir demandé aux gens de « de sortir du factuel et de cesser d’être réactifs », Modibo a rappelé engagement lors de la campagne présentielle par rapport à la diversification du partenariat. « Je m’engage à diversifier, approfondir et renouveler nos liens avec les pays amis du Mali. Dans le souci de donner au Mali le rang international qu’il mérite et d’éviter les situations de trop grande dépendance, nous renforcerons la diversification de nos liens avec les autres pays, notamment les puissances émergentes, et nous faciliterons leur participation à notre développement économique et commercial. La situation nouvelle créée par l’intervention militaire française contre l’occupation du Nord par les bandes armées et la reconnaissance qu’en éprouve le peuple malien est une occasion historique que je compte mettre à profit pour faire de nos relations futures le laboratoire d’une amitié fondée sur l’intérêt mutuel, le respect des choix et de l’indépendance des partenaires, le développement des échanges humains et culturels conformes à nos identités respectives », a-t-il rappelé. Selon dans son l’engagement N°2 du projet Mali Horizon 2030, il a indiqué que « Le Conseil supérieur de défense, que conduit le Président de la République, définira une nouvelle stratégie globale de sécurité nationale. Les capacités des forces de défense et de sécurité seront substantiellement renforcées. Je salue l’engagement de l’Union européenne au service de la formation de nos soldats. Il nous aidera à rendre à notre armée sa vocation de protection de notre indépendance et de la République. Mais nous et nos voisins sommes des « pays-frontières ». La menace est multiforme et déborde les espaces nationaux. L’armée malienne ne pourra y répondre seule ». Pour le président des FARE, il faut savoir que tout ce que le Mali doit faire doit être des acquis, doit le permettre d’avoir la maitrise de sa défense et de sa sécurité, doit le permettre de choisir les coopérations au moment qu’il faut, dans les termes qu’il faut et dans les propositions qu’il faut pour asseoir sa capacité, construire une capacité régionale.



Les dynamiques pour sortir le pays de la crise



Pour la sortie de crise au Mali, le président des Fare propose deux dynamiques : une dynamique de redressement qui concerne l’État, l’administration, le système de défense pour permettre au Mali de répondre aux urgences. Et une dynamique de moyen et long terme qui doit permettre de nous pencher ensemble sur les reformes structurelles dont le pays a besoin et dont le pays ne peut faire l’économie.



Boureima Guindo



Source : LE PAYS