News Région Article Région Markala : Le 61ème anniversaire de l’indépendance célébré dans la ferveur Publié le vendredi 24 septembre 2021 | Nouvelle Voie du Mali

Visite de travail du Ministre de l`Agriculture dans la zone Office du Niger.

Ségou, le 09 juillet 2019. En tournée dans la 4è région de notre pays, le Ministre de l`Agriculture Mourlaye Ahmed Boubacar a visité quelques sites stratégiques de la zone Office du Niger notamment le barrage de Markala et les adducteurs d`eau des périmètres aménagés de Kolongo et Dioro. Tweet

Les populations de Markala ont célébré mercredi dernier, le 61ème anniversaire de l’accession de notre pays à l’indépendance avec faste grâce à l’ancien député Yacouba Traoré et au club qui porte son nom. C’était sous le parrainage du président de la Transition représenté par une délégation conduite par son conseiller spécial Aguibou Dembélé.









Comme tous les ans, ces festivités ont été marquées par des courses de pirogues organisées par le Club des Amis de Yacouba Traoré. Aussi, il y a eu une conférence-débats à la Maison des Jeunes sur les acquis et les perspectives de la transition en cours. Plus de 100 chefs de villages des communes, entre autres, de Markala, Dougabougou, Dioro, Togou, ont pris part à cette conférence. Le clou de cette fête a été la finale de la 15ème édition de la coupe Yacouba Traoré.



G.D



Source : La Nouvelle Voie du Mali