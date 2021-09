Championnat inter communal de taekwondo du District : la commune v au-dessus du lot - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Championnat inter communal de taekwondo du District : la commune v au-dessus du lot Publié le vendredi 24 septembre 2021 | L’Essor

Tweet

Les vainqueurs des différentes catégories ont été sélectionnés pour le championnat national





L’édition 2021 du Championnat inter communal du District de Bamako s’est déroulée, le samedi 18 septembre au Palais des sports Salamatou Maïga.



L’événement était présidé par le 2è vice-président de la Ligue de taekwondo du District de Bamako, Maître Madani Traoré, ceinture noire, 5è dan. Dans son allocution d’ouverture, celui-ci a indiqué que la compétition vise à sélectionner les meilleurs athlètes pour représenter la ligue de taekwondo du District au championnat national 2021.



Au total, 26 finales, dont 18 masculines (10 juniors et 8 seniors) et 8 féminines seniors étaient au programme cette année. L’honneur est revenu à Aïssata M. Siby de la Commune V et Nielé Koné de la Commune VI d’ouvrir le bal dans la catégorie des -46kg (victoire de la première).



Le deuxième combat (finale des -49kg) a tourné à l’avantage de Fatoumata Touré qui s’est imposée face à Aminata Diarrassouba de la Commune II.



Chez les -53kg Baténin Traoré de la Commune VI a été sacrée face à Djélika Konaté de la Commune V alors que la sociétaire de la Commune V, Awa Camara a dominé Assan Coulibaly de la Commune VI dans la finale des -57kg.



Awa Sangaré (-62 kg), Mariam Sidibé (-67 kg) et Aminata Traoré (+73 kg), toutes trois pensionnaires de la Commune V et Oumou Coulibaly (-73 kg) de la Commune I se sont imposées, respectivement devant Fatoumata Traoré de la Commune VI, Awa I. Kodio de la Commune I, Alimata Konaté de la Commune II et Kadiatou Diamouténè de la Commune VI.



Chez les seniors Hommes, Sirima Ballo de la Commune IV a remporté la médaille d’or en battant Moussa Sangaré de la Commune I, dans la finale des -54kg. Dans la catégorie des -58kg, Abdoulaye Keïta de la Commune V a été sacré champion devant Mahama Ballo de la Commune IV, tandis que Youssouf Simpara de la Commune I a remporté la médaille d’or face à Mamadou Doumbia de la Commune II dans la catégorie des -63kg.



La finale des -68kg a tourné à l’avantage de Mohamed Fofana de la Commune V, vainqueur d’Oumar Sissoko de la Commune II alors que le multiple champion du Mali, Seydou Fofana de la Commune V a donné une véritable leçon de taekwondo à Mamadou Diawara de la Commune VI (-74 kg).



Youssouf Soumano (-80 Kg), Bocary Diaby (-87 kg), tous deux de la Commune II et Nouhoum Diawara (+87 kg) de la Commune V ont été sacrés champions après leur victoire face, respectivement à Gaoussou Coulibaly de la Commune V, Noumoukè Kanté de la Commune IV et Aboubacar Keïta de la Commune IV.



Chez les juniors hommes, Hamidou Barry de la Commune V s’est imposé devant Amadou Karambé de la Commune VI (-45kg) tandis que Mamadou Dia de la Commune V a été sacré champion devant Sékou Ballo de la Commune IV (-48kg). Chez les -51kg, Amadou Traoré de la Commune V a enlevé le titre suprême devant Abdoul Aziz Bah de la Commune IV.



De son côté, Moussa Cissé de la Commune VI a battu Soungalo Bagayoko de la Commune V (-55 kg), alors que Issouf Koné de la Commune VI s’est hissé sur la première marche du podium, en dictant sa loi devant Issoumaïla Touré de la Commune I (-59kg).



Sidy Kouyaté de la Commune II (-63kg), Issa Bagayoko de la Commune III (-68kg) et Mamadou Dabo (-73 kg) de la Commune V ont été sacrés devant Lamine Doumbia de la Commune V, Oumar Diarra de la Commune VI et Seriba Doumbia de la Commune VI.



Chez les -78kg, Ibrahim Traoré de la Commune VI s’est imposé haut la main devant Aboubacar Diallo de la Commune I, alors que la finale des +78 kg a été remportée par Yacouba Poudiougou de la Commune V face à Mahamadou Diarra de la Commune I.



Au classement général, la Commune V s’est hissée sur la plus haute marche du podium, avec 22 médailles dont 15 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 3 médailles de bronze. La deuxième place est revenue à la Commune VI qui a totalisé 21 médailles dont 4 médailles d’or, 8 médailles d’argent et 9 médailles de bronze. La Commune II complète le podium avec 14 médailles, dont 3 médailles d’or, 4 médailles d’argent et 7 médailles de bonze.



Les 26 champions de différentes catégories constitueront l’équipe de Bamako pour le Championnat national de taekwondo qui débute aujourd’hui pour prendre fin demain. La compétition se déroulera au Palais des sports Salamatou Maïga.



Boubacar THIERO



Source : L’ESSOR