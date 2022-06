Basket : Le Mali repêché pour remplacer le Nigeria à la coupe du monde senior dame en Australie - abamako.com

Basket : Le Mali repêché pour remplacer le Nigeria à la coupe du monde senior dame en Australie Publié le jeudi 9 juin 2022

Le Mali remplacera le Nigeria, champion d’Afrique en titre, à la Coupe du monde de basket féminin FIBA 2022 en Australie du 22 septembre au 1er octobre. Et cela suite à la décision du président Muhammadu Buhari de retirer toutes les sélections nationales nigérianes de toutes les compétitions internationales de basket pour les deux prochaines années.



Le 31 mai 2022, le Premier ministre Choguel Kokalla Maïga a reçu une délégation de Fiba/Afrique conduite par le président de la commission Technique et des Compétitions, M. Fodé Amara Condé. Cette délégation était venue demander au chef du gouvernement la participation de notre Equipe nationale féminine de basket Ball à cette coupe du monde. «Le Mali est un grand pays de basket et le miroir du basket africain», a déclaré M. Condé heureux de voir la requête de Fiba/Afrique acceptée par les autorités maliennes de transition