Le Colonel Assimi Goïta offre de l'eau à des aux établissements scolaires de Bamako et environs Publié le jeudi 9 juin 2022 | Le Matin

Dans le cadre de la solidarité et du développement social, la conseillère spéciale du président de la Transition a procédé jeudi dernier (2 juin 2022) au à la remise de 36 forages aux écoles du district de Bamako rives Gauche et Droite. La cérémonie symbolique de remise s’est déroulée au groupe scolaire de Boulkassoumbougou du Colonel Assan Badiallo Touré en présence de la ministre de l’Education nationale et de sa collègue déléguée aux Réformes institutionnelles, Mme Sylla Fatoumata Sékou.



Pour sa conseillère spéciale, ces forages traduisent la ferme volonté du Colonel Assimi Goïta d’atténuer les souffrances des Maliens, surtout les plus démunis. Elle a insisté sur la nécessité d’entretenir cet équipement. Quant à la ministre de l’Education nationale, Mme Sidibé Dédeou Ousmane s’est réjouit de «cet acte citoyen» qui ne la surprend guère car, a-t-elle souligné, le Colonel Assimi Goïta est fidèle à son programme d’œuvres sociales.



Tout comme le chef de l’Etat est profondément attaché développement du secteur de l’Education. C’est pourquoi cet acte s’ajoute au lancement du projet de réhabilitation de 2 000 salles de classe dans toutes les académies d’enseignement du Mali.



Les établissements bénéficiaires ont vivement remercié le donateur, le président Assimi Goïta, en insistant sur le fait que «l’eau, source de vie» !