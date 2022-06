Mali-Russie-Guinee : 11 000 tonnes de blé en route pour Bamako via le port de Conakry - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Économie Article Économie Mali-Russie-Guinee : 11 000 tonnes de blé en route pour Bamako via le port de Conakry Publié le jeudi 9 juin 2022 | Le Matin

© aBamako.com par FS

Les jeunes de Kolokani bloquent la circulation

Les jeunes de Kolokani ont bloqueé la circulation aux véhicule sur la route Nationale No3 pour manifester leur colère face à l`état de la route Bamako-kolokani, le Mardi 18 Septembre 2018. Tweet

importante cargaison de blé destinée à la consommation du Mali. Ce sont, en tout, 11 000 tonnes de blé que la société Alport Conakry, filiale du groupe truc Albayrak (titulaire de la concession du Terminal Conventionnel de l’infrastructure portuaire) a réceptionné en fin mai. Cette l’importante quantité de céréale était en train d’être déchargée la semaine dernière pour être acheminée vers Bamako par voie terrestre. Ce blé appartient aux grands importateurs maliens que sont le Groupe Kéita, Grands Moulins du Mali et Moulins du Sahel.



Depuis plusieurs années, le Port de Conakry a entamé des manœuvres stratégiques visant à conquérir une bonne partie du marché sous-régional. Et avec l’embargo imposé au Mali par la Cédéao et l’Uémoa le 9 janvier 2022, cette infrastructure portière a franchi un cap dans son ambition de devenir un hub dans la sous-région. Pour atteindre cet objectif, les autorités portuaires guinéennes ne lésinent plus sur les moyens.







BAMAMOU N’EST PLUS





Diakité Mariam Samaké

Nous avons le regret de vous annoncer le décès, dans l’après-midi du lundi 6 juin 2022 au CHU Gabriel Touré, de notre mère, Mme Diakité Mariam Samaké dite Bamamou (mère adoptive de notre Directeur de publication, Moussa Bolly), des suites d’une longue maladie.



Les obsèques ont eu lieu hier, mardi 07 juin 2022, dans la famille Diakité à Lafiabougou, en face de la Clinique Serment, à partir de 16h !



Aux familles éplorées, la Rédaction de Le Matin présente des ses sincères condoléances. Puisse le Tout Puissant accueillir notre chère Maman dans son paradis Firdaws ! AMEN !



La Rédaction