Soutien aux FAMa : APM-Maliko mobilise 383 750 FCFA Publié le mardi 14 juin 2022 | Le Tjikan

Cérémonie d`ouverture des travaux de la deuxième conférence nationale du parti APM Maliko

Bamako, le 29 janvier 2022. Le parti APM Maliko a organisé sa deuxième conférence nationale à la Maison des Aînés, ce samedi. La situation socio-politiquue du moment, avec les sanctions imposées par la CEDEAO au Mali, était au menu. Tweet

A travers son « Opération 3M», qui veut dire : « Mille francs par Mois pour le Mali», le parti Alliance Pour le Mali (APM-Maliko) a collecté auprès de ses militants et sympathisants, du 1er au 31 mai 2022, un montant de 383 750 FCFA, versé à la BDM-SA pour soutenir les FAMa.



Cette information a été donnée par la commission d’organisation de l’opération à la faveur d’un point de presse organisé à cet effet le samedi dernier, au siège du parti. A travers cet acte, on a le droit d’affirmer qu’APM Maliko est le premier parti politique à exprimer ouvertement son soutien financier aux FAMa.



En organisant cette opération de soutien en faveur des autorités de la Transition, particulièrement de nos Forces armées de défense et de sécurité, APM-Maliko joint ainsi l’acte à la parole.



Dans un propos liminaire lu par Amadou Diallo, membre de la commission et non moins secrétaire à la communication du parti, APM-Maliko pense qu’aujourd’hui les FAMa ont plus que jamais besoin de sentir le souffle du peuple malien derrière elles dans son combat de libération de notre pays.



« L’opération a consisté à mobiliser auprès de ses militants et sympathisants la contribution du Parti à l’effort de guerre. Convaincu qu’aucun soutien ne peut se résumer aux simples paroles en l’air, APM-Maliko a décidé de joindre aux discours des actes forts en soutenant financièrement nos FAMa », disait-t-il.



Pour lui, dans cette lutte, l’incantation seule ne suffit pas, il faut des moyens financiers conséquents pour leur permettre d’accroitre leurs capacités d’intervention afin de faire face à l’ennemi, dont le soutien à l’étranger ne souffre d’aucune ombre.



Il s’agit donc d’appuyer les efforts du Gouvernement à doter nos forces en ressources humaines bien formées et en équipements modernes de combat sans lesquels, il n’y a point de victoires.



Sur le plan social, qui est un volet très souvent relégué au second rang, la prise en charge des familles des militaires tombés sur le champ d’honneur peut contribuer efficacement à l’équilibre moral des hommes sur le terrain.



Le financement de chacune de ces actions par le gouvernement nécessite la mobilisation d’importantes ressources financières. D’où l’appel au soutien des autorités de la Transition, auquel APM-Maliko a répondu favorablement en montant « l’Opération 3M», qui veut dire : « Mille Francs par Mois pour le Mali».



« Le projet consiste à collecter auprès de ses militants et sympathisants des contributions, certes modestes, mais pouvant provoquer un effet d’entrainement auprès des autres concitoyens en faveur de nos FAMa. Pour sa réalisation, mandat a été donné au Bureau national de traduire cette recommandation en action concrète », expliquait M. Diallo.



Ce fut fait. La commission légère a travaillé dur auprès d’un public cible assez particulier : les militantes et militants et sympathisants du parti. Ainsi, à la date d’aujourd’hui, un montant conséquent de 383 750 FCFA a été collecté et versé dans le livre des comptes du ministère de l’Economie et des Finances, ouverts à cet effet à la Banque de développement du Mali (BDM-SA).



Ce n’est pas tout. Dans les jours à venir, APM Maliko compte mobiliser plus en interne (militants et sympathisants), encourager beaucoup d’autres à faire de même, continuer jusqu’à la fin de la Transition.



« Le résultat ainsi obtenu permet au Bureau national du parti d’espérer et de communiquer en vue de partager son expérience avec les autres Maliens », conclu le conférencier.



Adama DAO