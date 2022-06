Législation dans le travail : Fini l’exercice illégal de certaines professions de santé au Mali - abamako.com

News Santé Article Santé Législation dans le travail : Fini l’exercice illégal de certaines professions de santé au Mali Publié le jeudi 30 juin 2022 | aBamako.com

L’exercice des professions de médecins, de chirurgiens-dentistes, d’infirmiers, de pharmaciens et de sages-femmes jusqu’ici libre sans aucun garde-fou, sera désormais régi par des conditions d’inscription aux tableaux et de radiation des tableaux des différents ordres.



Le conseil des ministres du mercredi 29 juin 2022 a adopté à cet effet des projets de décret qui permettront de renforcer la législation en matière de lutte contre l’exercice illégal de ces professions.

« Pour que ces professions soient correctement exercées, les lois de création des différents ordres prévoient des dispositifs comme l’inscription et la radiation au tableau de l’ordre concerné c’est-à-dire l’habilitation à exercer ou non la profession. » a précisé le communiqué de ce conseil des ministres.



ANDROUICHA