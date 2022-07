Défense et sécurité : Le Mali et l’Ouganda partagent la même vision - abamako.com

En attendant la signature prochaine d’un accord bilatéral de coopération militaire, le ministre de la Défense et des Anciens combattants de l’Ouganda, Vincent Bamulangaki Ssempijja, est en visite au Mali pour tisser des relations avec notre pays.





Les deux déléguations après la séance de travail





Hier, l’hôte du Mali a eu une séance de travail avec son homologue malien, le colonel Sadio Camara dans la salle de conférence du ministère de la Défense et des Anciens combattants. En ouverture des travaux, le ministre de la Défense et des Anciens combattants le colonel Sadio Camara a souhaité la bienvenue à son homologue ougandais qui, en retour, s’est réjoui de l’accueil et de l’hospitalité faits à sa délégation.



À l’issue de la rencontre entre les deux délégations, un communiqué conjoint a été signé pour matérialiser la coopération sud-sud dans le domaine de la défense et de la sécurité. Dans ce communiqué, les deux parties réaffirment leur volonté, à travers, cette visite de développer les mécanismes qui favorisent une coopération plus étroite en matière de sécurité et de défense dans l’intérêt des deux pays et du continent africain.



Tenant compte de la nature changeante de l’environnement sécuritaire mondial, le ministre Sadio Camara a spécifiquement souligné la nécessité de faire face à la menace terroriste. Dans l’esprit de panafricanisme, le texte précise que le président de l’Ouganda, Yoweri Museveni, entend établir des liens plus étroits de coopération entre les deux pays. Le document paraphé par les deux ministres mentionne que cette visite fait suite à un engagement antérieur pris par les deux gouvernements.

Le ministre Ssempijja a, lui aussi, souligné la nécessité de renforcer les capacités militaires, gage de stabilité et de développement des deux pays. Il a rappelé l’engagement du gouvernement ougandais à fournir des opportunités de formation aux Forces armées maliennes.

Après la séance de travail, les deux ministres se sont prêtés aux questions des journalistes. Pour le colonel Sadio Camara, cette visite se passe à un moment complexe avec l’opération spéciale de la Russie en Ukraine avec un ordre mondial qui se définit. Et d’ajouter que dans cet ordre mondial, les Africains ne peuvent compter que sur eux-mêmes. «Nous sommes heureux de constater que nous partageons à peu près les mêmes visions que nos frères ougandais dans le cadre de la lutte contre le terrorisme», a déclaré le colonel Camara.

Pour sa part, le ministre ougandais de la Défense et des Anciens combattants a témoigné que le Mali est un pays qui aime la paix. Il a dit toute sa fierté d’être dans notre pays pour établir une coopération dans le domaine militaire. Vincent Bamulangaki Ssempijja a insisté sur cet aspect, en disant que le Mali et l’Ouganda font aujourd’hui face à la menace terrorisme.

Namory KOUYATÉ