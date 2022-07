Pourquoi le premier vaccin contre le paludisme au monde n’atteindra pas des millions d’enfants qui en ont besoin - abamako.com

LONDRES / KISUMU, Kenya (Reuters) – Après des décennies de travail, l’Organisation mondiale de la santé a approuvé l’année dernière le tout premier vaccin contre le paludisme – une étape historique qui promettait de faire reculer une maladie qui tue un enfant à chaque minute.



En réalité, les efforts sont bien en deçà de cela, avec un manque de financement et de potentiel commercial qui entrave la capacité de GSK Plc à produire autant de doses de son vaccin que nécessaire, selon des entretiens de Reuters avec une douzaine de responsables de l’OMS, du personnel de GSK, des scientifiques et des groupes à but non lucratif.



Le fabricant de médicaments britannique s’est engagé à produire jusqu’à 15 millions de doses chaque année jusqu’en 2028, à la suite des programmes pilotes de 2019 - considérablement moins que ce que l’OMS estime nécessaire. Il est actuellement peu probable qu’il gagne plus de quelques millions par an avant 2026, selon une source proche du déploiement du vaccin.



Un porte-parole de GSK a déclaré à Reuters qu’il ne pouvait pas fabriquer suffisamment de son vaccin Mosquirix pour répondre à la vaste demande sans plus de fonds des donateurs internationaux, sans donner de détails sur le nombre de doses qu’il prévoyait de produire chaque année au cours des premières années du déploiement.



"La demande au cours des cinq à 10 prochaines années dépassera probablement les prévisions actuelles sur l’offre", a déclaré Thomas Breuer, directeur de la santé mondiale de GSK.