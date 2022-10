16 pays d’Afrique rejoignent peu à peu les pays avancés en matière d’e-admin (Nations Unies) - abamako.com

16 pays d'Afrique rejoignent peu à peu les pays avancés en matière d'e-admin (Nations Unies) Publié le mardi 4 octobre 2022

les Pays d’Afrique rejoignent les pays avancés en matière d’e-admin

Au cours des six dernières années, la modernisation des services publics par les TIC a connu un bond sur le continent. Bien que de nombreux succès sont actuellement enregistrés, il reste encore du chemin à parcourir.



Les pays d’Afrique les plus avancés en matière de gouvernement électronique sont désormais au nombre de 16. Sur les 14 champions distingués en 2020 par les Nations Unies, le Rwanda a remplacé le Zimbabwe. Puis, se sont ajoutées la Côte d’Ivoire et la Namibie.



Si le nom des trois pays d’Afrique avec l’indice d’e-gouvernement le plus élevé n’a pas changé, leur position a cependant été modifiée. L’Afrique du Sud qui occupait la 3ème place en 2020 est désormais à la première place. L’île Maurice a quitté le trône pour la seconde position. Les Seychelles ont été bousculées de leur 2ème place pour la troisième.



Parmi les seize pays champions de 2022, l’on retrouve six d’Afrique australe, les quatre pays d’Afrique du Nord, trois pays d’Afrique de l’Ouest, deux pays d’Afrique de l’Est et un seul pays d’Afrique centrale. Dans son rapport E-Government Survey 2022 The Future of Digital Government, le département des questions économiques et sociales des Nations Unies indique que les pays désignés comme champions d’Afrique en e-gouvernement sont ceux avec un indice de développement des infrastructures de télécommunication, de capital humain et de services en ligne au-dessus de la moyenne continentale qui est de 0.4054 point sur 1.0000 et proche de la moyenne mondiale qui est 0.6102 point.



En Afrique, les six dernières années ont été celles durant lesquelles la mise en œuvre de l’e-gouvernement s’est vraiment accélérée. 2020 semble avoir été une année charnière avec la Covid-19 qui a stimulé davantage la transformation numérique de plusieurs gouvernements. En 2016, seuls cinq pays affichaient un niveau de préparation élevé. Vingt-six pays figuraient encore parmi les nations les moins avancées du monde en matière de gouvernement électronique. Or aujourd’hui, hormis les seize champions, il faut compter trente-trois pays avec un niveau moyen en e-gouvernement. Seuls six pays affichent encore de mauvais résultats. Il s’agit de la Centrafrique, du Tchad, du Soudan du Sud, de l’Erythrée, du Niger et de la Somalie.



Les principaux services numériques que la majorité des pays d’Afrique et mêmes d’ailleurs ont adopté tournent autour de l’état-civil, des affaires, des opérations fiscales. Les Nations Unies indiquent qu’en Afrique, 61 % des pays proposent en moyenne 12 services en ligne. Pour la première fois, cinq pays (Nigéria, Rwanda, Angola, Égypte et Afrique du Sud) offrent 20-21 services publics en ligne. Ils sont au même niveau que les 25 pays d’Europe, 22 d’Asie, 9 d’Amérique et 2 en Océanie.