Pour renforcer la capacité de production nationale d’énergie et de réduire la facture pétrolière du sous-secteur de l’électricité au Mali, les autorités ont convenu de la construction et de l’exploitation d’une centrale solaire photovoltaïque de 48 Méga Watts crêtes avec stockage dans la localité de Férékoroba/Sounsoukoro dans la Commune rurale de Ouélessébougou. Un projet de décret portant approbation de la convention de concession relative à cette réalisation, a été adopté par le conseil des ministres du mercredi 05 octobre 2022 sur le rapport du ministre de l’Economie et des Finances.



« La convention de concession est conclue entre le Gouvernement de la République du Mali et la Société Sélingué Solar PV pour un montant de 41,2 milliards de Francs CFA et une durée de 30 ans. » lit-on dans le communiqué ayant sanctionné la dernière réunion hebdomadaire en date de l’exécutif malien.



