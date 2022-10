Pour résoudre ses problèmes d’électricité : Le Mali se tourne vers la Russie - abamako.com

Pour résoudre ses problèmes d'électricité : Le Mali se tourne vers la Russie
Publié le lundi 17 octobre 2022 | Arc en Ciel

Les autorités maliennes se sont tournées vers la Russie pour trouver une solution aux problèmes d’électricité qui coupent le sommeil aux Maliens.



Dans cadre de sa participation à la Semaine Russe de l’Energie 2022, le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré et sa délégation ont eu jeudi dernier, 13 octobre une séance de travail avec le ministre russe en charge de l’énergie.



Selon le communiqué du département de l’Energie, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération dans le domaine de l’électricité avec l’accompagnement de la Russie pour la résolution des problèmes énergétiques du Mali à travers notamment la réalisation de centrales hydroélectriques, thermiques et solaires.



La construction de lignes de transport électrique et une possibilité d’approvisionnement du Mali en carburant à moindre prix par la Russie ont été évoquées.



Si la Russie parvenait à concrétiser ce qui a été discuté entre les deux ministres, cela prouverait que le pays de Poutine a véritablement décidé de faire du Mali son vrai partenaire. Et, cela serait aussi une première dans la sous région voir en Afrique. La Russie a récemment fait des promesses de fourniture de vivres, d’engrais ou d’essence qui ne sont jamais arrivés à destination.



Il faut rappeler que les autorités maliennes, malgré les annonces d’effets de la fin des problèmes d’électricité, n’arrivent pas à bouger les lignes. Le pays reste confronté à un véritable problème énergétique.



H.B.T