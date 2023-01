Le Gouvernement de la Transition à l’endroit du président en exercice de la CEDEAO : depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables - abamako.com

Le Gouvernement de la Transition à l'endroit du président en exercice de la CEDEAO : depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables Publié le vendredi 6 janvier 2023

Dans le communiqué annonçant la grâce avec remise totale de peine accordée par le président Assimi GOITA aux militaires ivoiriens, un message d’indignation a été spécialement adressé à l’actuel président en exercice de la CEDEAO, Umaro Sissoco Embalo. Il lui a été signifié que le Mali ne serait plus jamais intimidé depuis ce que le gouvernement de la transition appelle l’échec du président Bissau-guinéen à porter atteinte à l’honneur du Mali devant les instances internationales.



« Dans la gestion de cette affaire, qui était bilatérale depuis sa survenue jusqu’à son dénouement, le Gouvernement de la Transition a été indigné par l’attitude partiale de certains responsables contre notre pays. Le cas le plus récent est la position agressive du Président en exercice de la CEDEAO, SE M. Umaro Sissoco Embalo, qui après avoir échoué lamentablement à porter atteinte à l’honneur du Mali devant les instances internationales, vient d’opposer un ultimatum au Gouvernement de la Transition concernant la libération des Ivoiriens.



Le Gouvernement de la Transition voudrait faire remarquer à SEM. Embalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté.



En effet, à cette date mémorable, le Peuple malien s’est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l’UEMOA contre le Mali. Depuis plus de 10 ans, faisant face seul au terrorisme, sans ces organisations régionales, le Mali a survécu à ces sanctions et le sentiment patriotique du Peuple malien s’est substantiellement renforcé.



Aussi, dans l’intérêt des Peuples Ouest africains, notamment leur sécurité et leur bien-être, le Gouvernement de la Transition invite respectueusement SEM. Embalo à donner des ultimatums aux groupes terroristes qui constituent la plus grande menace en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à canaliser ses efforts dans l’éradication de la pauvreté dans la région. C’est en cela qu’il fera œuvre utile et rendra service aux Peuples de la CEDEAO, les seuls que nous devons tous servir. » lit-on dans le communiqué lu par le porte-parole du gouvernement en la personne du colonel Abdoulaye MAÏGA.



A.S