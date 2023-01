Mali/Côte d’Ivoire: les 46 soldats ivoiriens graciés à Bamako seront remis à leurs autorités à Lomé avant leur retour au pays - abamako.com

Mali/Côte d'Ivoire: les 46 soldats ivoiriens graciés à Bamako seront remis à leurs autorités à Lomé avant leur retour au pays
Publié le samedi 7 janvier 2023

© Autre presse par DR

Soldats ivoiriens

Les 46 militaires ivoiriens graciés le vendredi 6 janvier 2023 par le Président Assimi Goïta vont transiter ce samedi 7 janvier 2023 par Lomé avant leur retour au bercail, selon une source diplomatique togolaise.



C’est cette source diplomatique sous anonymat qui a fait la confidence au confrère «RFI» en début d’après-midi de ce samedi, sans donner d’amples précisions. Les 46 militaires ivoiriens «graciés avec remise totale de peines» vont être remis aux autorités ivoiriennes, en l’occurrence le ministre d’Etat, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, à Lomé ce samedi en présence du président togolais, Faure Gnassingbé, le médiateur dans cette affaire, souligne la source diplomatique précitée.



A Lomé, la diplomatie ne donne pour l’heure aucune «indication sur le lieu et l’heure de la remise des soldats graciés, et ne souhaite pas faire davantage de commentaires sur le sujet».



Début septembre 2022, la libération et la remise des 3 soldates dans le lot des 49 militaires ivoiriens s’étaient déjà opérées à Lomé, par l’entremise de la médiation du Togo conduite par le ministre Robert Dussey des Affaires étrangères.



48 heures après le déplacement effectué par Faure Gnassingbé à Bamako et à Abidjan pour plaider le sort des «militaires ivoiriens détenus et condamnés à de lourdes peines» par la justice malienne, le Président Goïta a accordé une suite favorable au plaidoyer de son pair du Togo. En les «graciant avec remise totale de peines», selon un communiqué officiel publié dans la soirée de ce 6 janvier.



Edem G. & Akoyi A.