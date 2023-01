Vérifications des données biométriques : le ministre de la sécurité lance un site internet - abamako.com

Publié le lundi 9 janvier 2023

Institution au Mali de la Carte nationale d'identité biométrique sécurisée : ce que deviennent des pièces d'identité jusque-là opérationnelles

Dans le cadre de la production de la Carte Nationale d'Identité Biométrique Sécurisée, et pour permettre aux maliens de l'intérieur et ceux établis à l'extérieur d'authentifier et de vérifier leurs données biométriques, le Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile lance un site internet sécurisé dont l'adresse est: www.jevalidemonnina.ml



Aussi, des points spécifiques sont installés dans les Commissariats de Police, les Brigades de Gendarmerie, les Centres principaux d'Etat civil, les Préfectures et les Missions diplomatiques et consulaires, afin que les citoyens puissent faire la mise à jour de leurs données respectives.



Des spots publicitaires élaborés à cet effet seront diffusés, en français et en bamanankan, à travers les canaux officiels de diffusion, pour mieux éclairer nos concitoyens. Le Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous !



Le Ministre,



RÉPUB



Général de Brigade Daoud Aly MOHAMMEDINE



Officier de l'Ordre National