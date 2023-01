Préparatifs du référendum : l’Alliance politique Jigiya Kura annonce sa non participation à la rencontre du 12 janvier 2023. - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique Préparatifs du référendum : l’Alliance politique Jigiya Kura annonce sa non participation à la rencontre du 12 janvier 2023. Publié le lundi 9 janvier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par A.S

Championnats d`Afrique d`Escrime Juniors et Cadets.

Bamako, le 4 mars 2016 au palais des sports. Le ministre des sports a donné le coup d`envoi des Championnats d`Afrique de Scrime Juniors et Cadets. Tweet

L’Alliance politique Jigiya Kura, un regroupement politique de plusieurs associations, Organisations de la Société Civile et Personnalités indépendantes et des partis politiques, sera aux abonnés absents lors de la rencontre préparatoire du référendum à venir ; rencontre prévue pour le jeudi 12 janvier prochain entre le ministère de l’Administration territoriale et les partis politiques.



Le boycott de ces assises, la formation dirigée par le président Housseini Amion GUINDO l’a annoncée dans un communiqué publié le dimanche 8 janvier 2023.

« Dans le cadre de la mise en œuvre du décret portant finalisation du projet de la nouvelle constitution, le ministère de l’Administration territoriale a pris l’initiative de convoquer le cadre de concertation en y invitant les partis politiques afin d’échanger sur les pistes qui permettaient une meilleure organisation du référendum. L’alliance politique Jigiya Kura, fidèle à ses engagements et cohérent dans sa démarche, informe l’opinion nationale et internationale de sa non participation à ladite rencontre du jeudi 12 janvier 2023. » lit-on dans le communiqué.



Pour justifier cette décision de boycott, l’Alliance avance son désaccord avec le projet de la nouvelle constitution. « Pour rappel, Jigiya Kura avait demandé dans son communiqué du 22 Décembre 2022 au gouvernement de la transition le retrait et l’abandon du présent projet de la nouvelle constitution. Jigiya Kura réitère son engagement pour une transition apaisée. » a conclu le communiqué signé du président Housseini Amion GUINDO.



A.S