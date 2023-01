Projet de référendum : la CMAS de l’imam Mahmoud Dicko réitère sa demande au Président de la Transition de renoncer à l’élaboration d’une nouvelle Constitution - abamako.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Projet de référendum : la CMAS de l’imam Mahmoud Dicko réitère sa demande au Président de la Transition de renoncer à l’élaboration d’une nouvelle Constitution Publié le mardi 10 janvier 2023 | aBamako.com

© aBamako.com par A S

Cérémonie de remise de trophée "personnalité de l`année" à l`imam Mahamoud Dicko

Bamako, le 07 novembre 2020 Le forum Libre, une organisation de la société civile a décerné le titre de « Personnalité de l’année 2020 » à l’imam Mahmoud Dicko Tweet

ans une déclaration rendue publique ce lundi 9 janvier 2023, la Coordination des Mouvements Associations et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko ( CMAS) demande au Président de la Transition de renoncer à son projet d’élaborer une nouvelle Constitution et informe le ministre de l’Administration territoriale qu’elle ne prendra pas part à la rencontre du jeudi 12 janvier 2023 initiée dans la perspective de l’organisation d’un referendum sur le projet de nouvelle Constitution. Déclaration!



Depuis quelques temps, le Président de la Transition a engagé des actions en vue de l’élaboration d’une nouvelle Constitution.

La Coordination des mouvements, associations et sympathisants de l’imam Mahmoud DICKO (CMAS) et ses alliées du KEL ANCAR et alliées, de l’association "NOUS POUVONS, AN BESE", le Club de Soutien International à l’imam Mahmoud Dicko, l’association "NIUMAYA SO" et l’association APIDOM ont tenu sur la question, une journée d’échange le 12 novembre 2022 à l’issue de laquelle ils ont convenu de demander au Président de la Transition de renoncer à son projet d’élaborer une nouvelle Constitution.



Nous estimons qu’aucune disposition du droit positif ne donne compétence au président de la Transition pour prendre l’initiative de l’élaboration d’une nouvelle Constitution et de la faire aboutir par voie de référendum.



Nous considérons que ce n’est pas une nouvelle Constitution qui peut aider le Mali à sortir de la crise multidimensionnelle qu’il connait depuis de nombreuses années. Car les causes et la source de la pérennisation de mauvaises élections, de la mauvaise gouvernance, de l’impunité, du népotisme, de l’insécurité et du délitement de l’État se trouvent ailleurs que dans la Constitution du 25 février 1992.



Pour toutes ces raisons, la CMAS et ses Alliés réitèrent leur demande au Président de la Transition de renoncer à l’élaboration d’une nouvelle Constitution.



Par la même occasion, la CMAS, fidèle à son engagement patriotique, informe l’opinion publique, nationale et internationale qu’elle ne prendra pas part à la rencontre du jeudi 12 janvier 2023 initiée par le ministre de l’Administration Territoriale dans la perspective de l’organisation d’un referendum sur le projet de nouvelle Constitution.



Coordination Coordinateur Général

Association et Sympathisare (C.M.A.S) Mahmoud de l’imam DICKS



Fait à bamako, le 09 janvier 2023

Le Coordinateur Général

Youssouf Daba DIAWARA